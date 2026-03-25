ICC T20 Ranking: सूर्यकुमार यादव ने लगाई दो स्थान की छलांग, सिरीज हारकर भी कीवी खिलाड़ियों की रेटिंग बढ़ी

इस रैंकिंग अपडेट की हाईलाइट न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज की छलांग रही। ऑकलैंड में खेले गए सीरीज के तीसरे मुकाबले में लॉकी फर्ग्युसन (Lockie Ferguson) ने 1/9 के शानदार स्पेल की बदौलत 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता, जिसके बाद वे रैंकिंग में 12 स्थान की उछाल के साथ 39वें पायदान पर पहुंच गए। इसके अलावा बेन सियर्स 20 स्थान ऊपर चढ़कर 59वें, काइल जेमीसन पांच स्थान की बढ़त के साथ 76वें और जैकरी फोल्क्स आठ स्थान ऊपर जाकर 81वें पायदान पर आ गए।



दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी पीछे नहीं रहे। कप्तान केशव महाराज (Keshav Maharaj) पांच स्थान चढ़कर 47वें, ओटनील बाअर्टमन सात स्थान ऊपर जाकर 66वें और युवा तेज गेंदबाज जेरल्ड कोएट्जी ने तो एक ही झटके में 46 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाई और 88वां स्थान हासिल किया। ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे ने भी बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित करते हुए ऑलराउंडर सूची में एक स्थान की बढ़त के साथ 22वां पायदान हासिल किया।