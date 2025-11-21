7 फरवरी से मेंस टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत, 15 फरवरी को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, इस टीम से पहला मैच

ICC Men's T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब डिफेंड करने उतरेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला जा सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को खिताबी मुकाबले के वेन्यू के लिए चुना गया है। हालांकि, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वेन्यू में बदलाव करना होगा।