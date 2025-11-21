Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

7 फरवरी से मेंस टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत, 15 फरवरी को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, इस टीम से पहला मैच

अगले साल भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित होने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए BCCI ने आईसीसी को प्रस्तावित शेड्यूल भेज दिया है, अगर मुहर लगी तो 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 21, 2025

T20 World Cup 2024

टी20 वर्ल्डकप 2024 चैंपियन टीम इंडिया (फोटो- IANS)

ICC Men's T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब डिफेंड करने उतरेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला जा सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को खिताबी मुकाबले के वेन्यू के लिए चुना गया है। हालांकि, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वेन्यू में बदलाव करना होगा।

पाक की वजह से बदलेगा वेन्यू!

रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने शुक्रवार को प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेजा और जल्द ही आधिकारिक तौर पर पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू को भारत-पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए तय किया जाएगा। पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाती है तो श्रीलंका के कोलंबो में चैंपियन का फैसला होगा। हालांकि ICC या BCCI की ओर से शेड्यूल को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। टूर्नामेंट के मुकाबलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया गया है। श्रीलंका के तीन वेन्यू में कोलंबो और कैंडी का नाम शामिल है।

इन 3 टीमों के नाम 2-2 खिताब

2007 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने 2024 में अपना दूसरा खिताब जीता। इससे पहले सिर्फ वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें ही 2 बार ट्रॉफी जीत पाई थीं। श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी एक-एक बार खिताब जीत चुकी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Updated on:

21 Nov 2025 06:54 pm

Published on:

21 Nov 2025 06:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 7 फरवरी से मेंस टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत, 15 फरवरी को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, इस टीम से पहला मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इंग्लैंड को 172 रन पर समेटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को नहीं हुआ फायदा, बेन स्टोक्स ने पलट दिया रूख

Ben Stokes the Ashes Series 2025
क्रिकेट

IND vs SA: साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेगा ये तूफानी गेंदबाज

Kagiso Rabada
क्रिकेट

शुभमन-श्रेयस चोटिल! साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन संभालेगा टीम इंडिया की कमान?

Team india
क्रिकेट

IND vs SA: WTC के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया को पछाड़ेगा पाकिस्तान, अगर दूसरे टेस्ट में भी मिली हार

IND vs SA 2nd Test
क्रिकेट

गुवाहाटी टेस्ट से पहले BCCI ने शुभमन गिल को लेकर दिया सबसे बड़ा अपडेट

Shubman Gill ruled out of Guwahati Test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.