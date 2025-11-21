7 फरवरी से मेंस टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत, 15 फरवरी को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, इस टीम से पहला मैच

टी20 वर्ल्डकप 2024 चैंपियन टीम इंडिया (फोटो- IANS)
ICC Men's T20 World Cup 2026 Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए BCCI ने प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेज दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में खिताब डिफेंड करने उतरेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार टी20 वर्ल्डकप की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को खेला जा सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को खिताबी मुकाबले के वेन्यू के लिए चुना गया है। हालांकि, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचती है तो वेन्यू में बदलाव करना होगा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI ने शुक्रवार को प्रस्तावित शेड्यूल ICC को भेजा और जल्द ही आधिकारिक तौर पर पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल के वेन्यू को भारत-पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए तय किया जाएगा। पाकिस्तान की टीम अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाती है तो श्रीलंका के कोलंबो में चैंपियन का फैसला होगा। हालांकि ICC या BCCI की ओर से शेड्यूल को लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।
वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। टूर्नामेंट के मुकाबलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को शॉर्टलिस्ट किया गया है। श्रीलंका के तीन वेन्यू में कोलंबो और कैंडी का नाम शामिल है।
2007 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने 2024 में अपना दूसरा खिताब जीता। इससे पहले सिर्फ वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीमें ही 2 बार ट्रॉफी जीत पाई थीं। श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी एक-एक बार खिताब जीत चुकी हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग