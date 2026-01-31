सैमसन को पहले डिमोट किया जाना गलत था, लेकिन अब ये खिलाड़ी ले सकता है उनकी जगह, पठान ने बताया नाम

Irfan Pathan on Sanju Samson: टीम इंडिया को आगामी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट माना जा रहा है, लेकिन संजू सैमसन की हालिया फॉर्म चिंता का विषय बन गई है। ये स्टाइलिश विकेटकीपर-बल्लेबाज अहम समय पर संघर्ष कर रहा है। वह मेगा इवेट से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज में 10, 6, 0 और 24 रन बना सके हैं, जिससे प्लेइंग इलेवन में उसकी जगह पर सवाल उठ रहे हैं। सैमसन ने एशिया कप और उसके बाद की सीरीज में ओपनिंग स्पॉट शुभमन गिल की वजह से गंवा दिया था, लेकिन टीम मैनेजमेंट को बाद में गलती का एहसास हुए और फिर संजू की बतौर ओपनर वापसी हुई। लेकिन, वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके हैं।