श्रीलंका से संन्यास लेने के बाद USA के लिए खेलेंगे जयसूर्या, USA की टी20 वर्ल्डकप की टीम में मिली जगह

इस टीम में पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे मोहम्मद मोहसिन भी शामिल है, जो USA का प्रतिनिधित्व करने नजर आएंगे। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर वसंत रंजने के बेटे शुभम रंजने को भी टीम में जगह दी गई है। वसंत रंजन ने भारत के लिए 1958 से 1964 के बीच 7 टेस्ट मैच खेले थे। शुभम रंजन अमेरिका की टीम के लिए 7 वनडे मैच खेल चुके हैं, हालांकि उन्होंने अब तक टी20 में डेब्यू नहीं किया है। यूएसए टीम की कप्तानी मूलांक पटेल करेंगे। वहीं पिछले टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले आरोन जोंस को इस बार सस्पेंड कर दिया गया है।