श्रीलंका से संन्यास लेने के बाद USA के लिए खेलेंगे जयसूर्या, USA की टी20 वर्ल्डकप की टीम में मिली जगह

यूएसए की टीम (फोटो- USA Cricket)
T20 World Cup 2026 USA Full Squad: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब एक सप्ताह का समय बचा है और उससे पहले यूएसए ने अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने पिछले टूर्नामेंट में डेब्यू किया था और पाकिस्तान को हराकर सनसनी मचा दी थी। उसने न सिर्फ पाकिस्तान को हराया था, बल्कि अगले दौर में भी जगह बनाई थी। हालांकि सुपर सिक्स में यूएसए की टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई थी और बाहर हो गई थी।
इस बार यूएसए की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है और खास बात यह है कि इस टीम में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका मूल के खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस 15 सदस्यीय टीम में शेहन जयसूर्या का भी नाम शामिल है, जो पहले श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं। 34 साल के जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए 12 वनडे और 18 टी20 मैच खेले हैं। वह 2020 के बाद से श्रीलंका छोड़कर अमेरिका चले गए थे, लेकिन अब तक वह अमेरिका के लिए कोई इंटरनेशनल डेब्यू मैच नहीं खेल पाए हैं। इसके बावजूद उन्हें टीम में जगह मिली है।
इस टीम में पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे मोहम्मद मोहसिन भी शामिल है, जो USA का प्रतिनिधित्व करने नजर आएंगे। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर वसंत रंजने के बेटे शुभम रंजने को भी टीम में जगह दी गई है। वसंत रंजन ने भारत के लिए 1958 से 1964 के बीच 7 टेस्ट मैच खेले थे। शुभम रंजन अमेरिका की टीम के लिए 7 वनडे मैच खेल चुके हैं, हालांकि उन्होंने अब तक टी20 में डेब्यू नहीं किया है। यूएसए टीम की कप्तानी मूलांक पटेल करेंगे। वहीं पिछले टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले आरोन जोंस को इस बार सस्पेंड कर दिया गया है।
मोनंक पटेल (कप्तान), जसदीप सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शुभम रंजने।
