T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक 2 बड़े झटके, ये दिग्गज हुए टीम से बाहर

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस इस मेगा इवेंट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस की जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया है। इस बीच टी20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेताओं ने मैथ्यू शॉर्ट की खराब फॉर्म के कारण उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को टीम में शामिल करके एक और बड़ा बदलाव किया है।