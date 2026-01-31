T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक 2 बड़े झटके, ये दिग्गज हुए टीम से बाहर

ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस इस मेगा इवेंट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस की जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया है। इस बीच टी20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेताओं ने मैथ्यू शॉर्ट की खराब फॉर्म के कारण उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को टीम में शामिल करके एक और बड़ा बदलाव किया है।
बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज बेन ड्वार्शुइस और बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया को 15 सदस्यीय टीम में शामिल करने पर सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने कहा कि ये जोड़ी 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बेन एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं, जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं। साथ ही शानदार फील्डिंग के साथ निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी करते हैं।
उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता और चालाक वेरिएशन उन परिस्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त होंगे, जिनकी हम उम्मीद करते हैं और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए भी।
रेनशॉ को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में सभी फॉर्मेट में प्रभावित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कई भूमिकाएं शामिल हैं। हमें यह भी लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त सपोर्ट देंगे।
मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शियस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।
