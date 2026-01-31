31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक 2 बड़े झटके, ये दिग्गज हुए टीम से बाहर

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को दो बड़े झटके लगे हैं। पैट कमिंस चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं। इसलिए उनकी जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया है। मैथ्यू शॉर्ट भी खराब फॉर्म की वजह से बाहर हो गए हैं, उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ खेलेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 31, 2026

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026

ऑस्‍ट्रेलिया टी20 टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस इस मेगा इवेंट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कमिंस की जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया है। इस बीच टी20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेताओं ने मैथ्यू शॉर्ट की खराब फॉर्म के कारण उनकी जगह मैथ्यू रेनशॉ को टीम में शामिल करके एक और बड़ा बदलाव किया है।

'बेन तैयार रिप्लेसमेंट'

बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज बेन ड्वार्शुइस और बल्लेबाज मैथ्यू रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया को 15 सदस्‍यीय टीम में शामिल करने पर सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने कहा कि ये जोड़ी 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बेन एक तैयार रिप्लेसमेंट हैं, जो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं। साथ ही शानदार फील्डिंग के साथ निचले क्रम में अच्छी बैटिंग भी करते हैं।

उन्‍होंने कहा कि हमें विश्वास है कि अच्छी गति से गेंद को स्विंग कराने की उनकी क्षमता और चालाक वेरिएशन उन परिस्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त होंगे, जिनकी हम उम्मीद करते हैं और टीम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए भी।

'रेनशॉ मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त सपोर्ट देंगे'

रेनशॉ को लेकर उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने हाल ही में सभी फॉर्मेट में प्रभावित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड बुल्स और ब्रिस्बेन हीट के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कई भूमिकाएं शामिल हैं। हमें यह भी लगता है कि मैट मिडिल ऑर्डर को अतिरिक्त सपोर्ट देंगे।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टिम डेविड, बेन ड्वार्शियस, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़म्पा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

31 Jan 2026 02:05 pm

Published on:

31 Jan 2026 01:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बैक-टू-बैक 2 बड़े झटके, ये दिग्गज हुए टीम से बाहर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: USA की टीम में पाकिस्तान के तीन, भारतीय मूल के 9 खिलाड़ी, इस गुजरती क्रिकेटर को मिली कप्तानी

USA Cricket
क्रिकेट

पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी करेगा या नहीं? लीक हुए PCB के प्रेस नोट में हो गया खुलासा

Pakistan will participate in T20 World Cup
क्रिकेट

IND vs NZ: सूर्यकुमार यादव के पास आज इतिहास रचने का मौका, इतने रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

बांग्लादेश को बाहर करने बाद टकराव, वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने ICC के खिलाफ छेड़ी नई जंग

World Cricketers Association fight with ICC
क्रिकेट

गौतम गंभीर पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान तेम्बा बावुमा का चौंकाने वाला बयान, कहा – उन्हें टेस्ट क्रिकेट से हटा देना…

Temba bavuma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.