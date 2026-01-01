5वें मैच से पहले सैमसन को लेकर कोच ने दिया बड़ा बयान, बताया T20 वर्ल्डकप से पहले कोचिंग स्टाफ का प्लान

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सभी फैंस की नजरें संजू सैमसन की पारी पर होंगी, जो अब तक इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। पहले मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि दूसरे मैच में वह सिर्फ एक छक्का लगाकर आउट हो गए थे। तीसरे मैच में तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और चौथे मैच में, जब भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह 24 रन बनाकर आउट हो गए।