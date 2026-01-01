30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

क्रिकेट

5वें मैच से पहले सैमसन को लेकर कोच ने दिया बड़ा बयान, बताया T20 वर्ल्डकप से पहले कोचिंग स्टाफ का प्लान

IND vs NZ 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम। टीम इंडिया इस सीरीज में 3-1 से आगे है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 30, 2026

Sanju Samson

संजू सैमसन (फोटो- IANS)

India vs New Zealand T20 Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में सभी फैंस की नजरें संजू सैमसन की पारी पर होंगी, जो अब तक इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। पहले मुकाबले में संजू सैमसन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि दूसरे मैच में वह सिर्फ एक छक्का लगाकर आउट हो गए थे। तीसरे मैच में तो वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और चौथे मैच में, जब भारतीय टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह 24 रन बनाकर आउट हो गए।

सीतांशु कोटक ने की संजू की तारीफ

इसके बाद से यह माना जाने लगा कि आखिरी टी20 मुकाबले में उनकी जगह ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका मिल सकता है। हालांकि पांचवें टी20 मैच से पहले बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया। जब उनसे संजू सैमसन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, “सबसे पहली बात तो यह है कि संजू सैमसन अच्छा खेल रहे हैं।”

इस बयान ने वहां मौजूद सभी रिपोर्ट्स को चौंका दिया, क्योंकि जो बल्लेबाज चार पारियों में कुल 50 रन भी न बना पाया हो, उसे अच्छा कैसे कहा जा सकता है। इसके बाद सीतांशु कोटक ने कहा कि संजू को (टी20 वर्ल्डकप 2026 से पहले) अच्छे माइंडसेट में रखना हमारा काम है। उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि वह बल्ले से क्या कर सकते हैं।”

आपको बता दें कि संजू सैमसन अब तक भारत के लिए 56 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 24 की औसत से 1,072 रन बनाए हैं। हालांकि इस सीरीज में उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा है

7 फरवरी को पहला मैच

आपको बता दें कि सीरीज के बाद भारतीय टीम मुंबई रवाना होगी, जहां 4 फरवरी को एक वॉर्म-अप मैच खेलेगी। यह मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। यह वही साउथ अफ्रीका है, जिसे भारतीय टीम ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में हराया था। भारतीय टीम अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के सामने यूएसए की टीम होगी, जिसने अपने पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराकर सनसनी मचा दी थी।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

30 Jan 2026 07:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 5वें मैच से पहले सैमसन को लेकर कोच ने दिया बड़ा बयान, बताया T20 वर्ल्डकप से पहले कोचिंग स्टाफ का प्लान
