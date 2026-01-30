सिर्फ 2 मैच जीतने वाली UPW भी प्लेऑफ में बना सकती है जगह, MI, DC और GG के भी खुले रास्तें, यहां समझें पूरा समीकरण

WPL 2026 Playoff Scenario: वूमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बची हुई दो प्लेऑफ की जगहों के लिए चार टीमें दावेदार हैं। मतलब अभी भी सभी टीमों के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुले हुए हैं। गुजरात जायंट्स के सात मैचों में 8 अंक हैं, वहीं मुंबई इंडियंस के सात मैचों में 6 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल्स के भी सात मैचों में 6 अंक हैं, जबकि यूपी वॉरियर्स के सात मैचों में 4 अंक हैं, लेकिन यह टीम भी प्लेऑफ में जगह बना सकती है। चलिए जानते हैं कैसे।