क्रिकेट

पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद PM शरीफ हो रहे ट्रोल, जड़ेजा ने उड़ाया मजाक

Pakistan vs Australia 1st T20: पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 30, 2026

Pakistan Cricket team

पाकिस्तान क्रिकेट टीम (फोटो- PCB)

PAK vs AUS 1st T20 Update: गुरुवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ग्रीन आर्मी ने 22 रन से जीत हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की यह जीत 7 साल बाद आई है। इससे पहले 2018 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। इस जीत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

शहबाज ने जीत के बाद किया पोस्ट

सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर्स ने उन्हें निशाने पर लिया है। दरअसल, जीत के बाद शहबाज शरीफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया। उन्होंने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी की भी तारीफ की और इसे देश के लिए गर्व का पल बताया।

इसके बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया और लिखा, “पाकिस्तानियों की छोटी-छोटी खुशियां। फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि कोई प्रधानमंत्री किसी बाइलेट्रल सीरीज का एक मैच जीतने के बाद ट्वीट कर रहा है। लगे रहो सर।”

अजय जडेजा के बाद कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह एक बाइलेट्रल सीरीज है और वह भी ऑस्ट्रेलिया की उस टीम के खिलाफ, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। 170 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए 20 रन से जीत को “इलेक्ट्रिफाइंग” कैसे कहा जा सकता है?

बाबर ने फिर किया निराश

मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 168 रन बनाए। सैम अयूब ने 22 गेंदों में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि कप्तान सलमान आगा ने 37 गेंदों में 39 रन बनाए। बाबर आजम एक बार फिर संघर्ष करते नजर आए और 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन ही बना सके। फखर जमान 16 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। इन दोनों के स्ट्राइक रेट पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा ने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क को एक-एक सफलता मिली। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैथ्यू शॉर्ट को सैम अयूब ने आउट कर पहली सफलता दिलाई। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। कैमरून ग्रीन ने 36 रन बनाए, जबकि 9वें नंबर पर आकर जेवियर बार्टलेट ने 34 रनों की पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 22 रन से हार गई।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

30 Jan 2026 06:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद PM शरीफ हो रहे ट्रोल, जड़ेजा ने उड़ाया मजाक
