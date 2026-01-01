पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद PM शरीफ हो रहे ट्रोल, जड़ेजा ने उड़ाया मजाक

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा ने चार ओवर में 24 रन देकर चार विकेट झटके, जबकि जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क को एक-एक सफलता मिली। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैथ्यू शॉर्ट को सैम अयूब ने आउट कर पहली सफलता दिलाई। पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 146 रन ही बना सकी। कैमरून ग्रीन ने 36 रन बनाए, जबकि 9वें नंबर पर आकर जेवियर बार्टलेट ने 34 रनों की पारी खेली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले में 22 रन से हार गई।