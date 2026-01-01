U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की 3 टीमें कन्फर्म, आखिरी स्थान के लिए भारत-पाक के बीच रेस

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 234 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बेन महमूद ने बनाए, जिन्होंने 70 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। 235 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 169 रन पर ही सिमट गई। इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में बिना कोई मैच जीते अपना सफर समाप्त कर लिया। अब चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला 1 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा।