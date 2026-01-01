30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

U19 वर्ल्डकप 2026 के सेमीफाइनल की 3 टीमें कन्फर्म, आखिरी स्थान के लिए भारत-पाक के बीच रेस

U19 World Cup 2026 Semifinal Team: ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमों ने भी अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब चौथी टीम का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले से होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 30, 2026

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026

अंडर 19 वर्ल्डकप 2026 (फोटो- Zimbabwe Cricket)

U19 World Cup 2026, Semifinalist: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए तीन टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। शुक्रवार को खेले गए दो मुकाबलों के नतीजों के बाद दो और टीमों ने अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी थी। इसके बाद अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराकर और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर लिया।

बाहर होने के कगार पर पाक

अब आखिरी सेमीफाइनल स्थान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेस जारी है। जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह आसान नजर आ रही है। भारतीय टीम अगर यह मुकाबला हार भी जाती है, तो भी उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बनी रहेगी, जबकि पाकिस्तान की टीम जीतकर भी डिसक्वालीफाई हो सकती है। इसकी वजह भारतीय टीम का पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर नेट रन रेट है और अंक भी ज्यादा हैं।

पाकिस्तान के पास फिलहाल सिर्फ चार अंक हैं और अगर वह यह मुकाबला जीतती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को बड़े अंतर से हराना जरूरी होगा।

आज के मुकाबलों की बात करें तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 315 रन बनाए। इस दौरान फैसल साइनखेल ने 163 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान महबूब खान ने 89 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 41.6 ओवर में सिर्फ 124 रन पर ढेर हो गई। आयरलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी।

भारत-पाक मैच से चौथी टीम का फैसला

दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 234 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बेन महमूद ने बनाए, जिन्होंने 70 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली। 235 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 169 रन पर ही सिमट गई। इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में बिना कोई मैच जीते अपना सफर समाप्त कर लिया। अब चौथे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला 1 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा।

