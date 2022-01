ICC Test Team of the Year: विराट कोहली बाहर, 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

ICC men's Test team of the year:



1. Dimuth Karunaratne.

2. Rohit Sharma.

3. Marnus Labuschagne.

4. Joe Root.

5. Kane Williamson (C).

6. Fawad Alam.

7. Rishabh Pant (WK).

8. Ravi Ashwin.

9. Kyle Jamieson.

10. Hasan Ali.

11. Shaheen Afridi.