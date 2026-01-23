U19 World Cup 2026 में भारत से भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम, बिना मैच जीते मिल चुका है सुपर 6 का टिकट

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
India vs New Zealand Live Streaming: अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की 11 सुपर सिक्स टीमें कंफर्म हो चुकी हैं। आखिरी टीम बांग्लादेश बनाम यूएसए के मैच के रिजल्ट से तय होगी। इस दौरान इस टूर्नामेंट की दो टीमें ऐसी हैं, जो बिना कोई मैच जीते सुपर सिक्स में पहुंची हैं। पहली जिंबॉब्वे की टीम है, जो ग्रुप C से बिना कोई मैच जीते सुपर सिक्स में पहुंची है, वहीं ग्रुप B से न्यूजीलैंड की टीम बिना कोई मैच जीते अगले दौर में जगह पक्की कर चुकी है।
न्यूजीलैंड अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला भारतीय टीम के साथ खेलेगी, जहां वह जीत हासिल कर अगले दौर में पहुंचना चाहेगी। इस मुकाबले को भारत में डिजिटल और टीवी पर लाइव देखा जा सकता है। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड की अंडर-19 टीमें बुलावायो के क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब में 24 जनवरी को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे मैदान पर उतरेंगी।
इस मुकाबले के परिणाम से सुपर सिक्स के सीनारियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रुप से न्यूजीलैंड की टीम पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है और बांग्लादेश व यूएसए में से एक टीम अगले दौर में पहुंचेगी। वहीं भारतीय टीम अगर यह मैच हार भी जाती है, तब भी वह ग्रुप में टॉप पर रहेगी। यही वजह है कि ग्रुप C के सुपर सिक्स सीनारियो पर इस मैच के परिणाम का कोई असर नहीं पड़ेगा।
हालांकि दोनों टीमें सुपर सिक्स मुकाबलों से पहले अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मौजूद कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगी। अब तक टूर्नामेंट में भारतीय टीम भले ही दोनों मैच जीतने में सफल रही है, लेकिन वह वह दम नहीं दिखा पाई है, जिसके लिए वह जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उनके दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। इस मैच को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।
