U19 World Cup 2026 में भारत से भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम, बिना मैच जीते मिल चुका है सुपर 6 का टिकट

हालांकि दोनों टीमें सुपर सिक्स मुकाबलों से पहले अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मौजूद कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगी। अब तक टूर्नामेंट में भारतीय टीम भले ही दोनों मैच जीतने में सफल रही है, लेकिन वह वह दम नहीं दिखा पाई है, जिसके लिए वह जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि उनके दोनों मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो गए थे। इस मैच को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:00 बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है।