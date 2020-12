ICC ने चुनी दशक की बेस्ट T-20 और ODI टीम, एमएस धोनी को बनाया कप्तान

नई दिल्ली। आईसीसी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने इस दशक की अपनी टी-20 टीम का कप्तान चुना है।इस टीम में भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं। इसके अलावा ICC ने अपनी टीम में अब्राहम डिविलियर्स को जगह दी है।

MS Dhoni named captain of ICC Men's ODI Team of the Decade



Read @ANI Story | https://t.co/rJHFhzykGY pic.twitter.com/AeotjXMpsV — ANI Digital (@ani_digital) December 27, 2020

ICC ने टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी टीम के कप्तान एमएस धोनी को दी है। ऑलराउंडर में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले बेन स्टोक्स को चुना है। तेज गेंदबाजाें के रूप में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को जगह मिली है। टीम में शामिल एकमात्र स्पिनर दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर हैं।

Kohli, Rohit, Dhoni, Bumrah named in ICC's T20I Team of the Decade



Read @ANI Story | https://t.co/bKk4jVRMAd pic.twitter.com/JTITRZrlZ9 — ANI Digital (@ani_digital) December 27, 2020

ICC ने अपनी टी20 टीम के लिए भी एमएस धोनी को ही कप्तान चुना है। इस टीम में एमएस धोनी के अलावा अन्य भारतीयों में रोहित शर्मा, विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टीम में जगह मिली है। टीम में रोहित शर्मा और क्रिस गेल को बतौर ओपनर जगह मिली है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान कप्तान आरोन फिंच मौजूद हैं। बात अगर टेस्ट मैच की करें तो इसके लिए ICC ने विराट कोहली को कप्तान चुना है।

Kohli named captain of ICC's Test Team of the Decade



Read @ANI Story | https://t.co/MqBSnlmStt pic.twitter.com/kCqyK5rOmw — ANI Digital (@ani_digital) December 27, 2020

T20I Team of the Decade: रोहित शर्मा, क्रिस गेल, आरोन फिंच, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्‍लेन मैक्‍सवेल, एमएस धोनी, कीरोन पोलार्ड, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा।

ODI Team of the Decade: रोहित शर्मा, डेविड वॉर्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, एमएस धोनी, बेन स्‍टोक्‍स, मिचेल स्‍टार्क, ट्रेंट बोल्‍ट, इमरान ताहिर और लसिथ मलिंगा।

Test Team Of the Decade: एलिस्टर कुक, डेविड वाॅर्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली (कप्तान), स्टीव स्मिथ, कुमार संगाकारा (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, आर अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड, और जेम्स एंडरसन।