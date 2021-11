ICC T20 रैंकिंग में बल्लेबाजी में बाबर और गेंदबाज़ी में हसरंगा बने टॉपर, मलान और शम्सी रैंकिग में लुढ़के

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने दुबई में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के चार पारियों में 66 की औसत से अब तक 198 रन बनाए हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 124.52 रहा है। बाबर इससे पहले 2018 में T20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज थे जिसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज मलान ने शानदार प्रदर्शन कर उनका स्थान छीना था।अभी बाबर आजम के 823 अंक हैं जबकि मलान के 798 अंक हैं।

