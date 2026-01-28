T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप शेड्यूल जारी, सूर्या ब्रिगेड नहीं, यूएसए और नामीबिया के खिलाफ खेलेगी ये भारतीय टीम

ICC T20 World Cup warm up schedule: T20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को ही यूएसए के खिलाफ करेगी। इससे पहले टीम इंडिया और एंडिया ए वार्म अप मैचों में एक्‍शन में नजर आएंगी। आईसीसी की ओर से टी20 वर्ल्‍ड कप वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी को इंडिया ए यूएसए के खिलाफ एक्‍शन में नजर आएगी तो चार फरवरी को सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मुकाबला खेलेगी। इसके बाद तीसरा और अंतिम वार्म मैच नामीबिया के खिलाफ होगा, जिसमें इंडिया ए खेलती नजर आएगी।