T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप शेड्यूल जारी, सूर्या ब्रिगेड नहीं, यूएसए और नामीबिया के खिलाफ खेलेगी ये भारतीय टीम

ICC T20 World Cup warm up schedule: आईसीसी की ओर से टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के लिए वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस मेगा इवेंट से पहले टीम इंडिया और इंडिया ए तीन वार्म अप मुकाबले खेलेगी।

भारत

image

lokesh verma

Jan 28, 2026

ICC T20 World Cup warm up schedule

T20 World Cup 2026 (Photo Credit- ICC)

ICC T20 World Cup warm up schedule: T20 वर्ल्‍ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को ही यूएसए के खिलाफ करेगी। इससे पहले टीम इंडिया और एंडिया ए वार्म अप मैचों में एक्‍शन में नजर आएंगी। आईसीसी की ओर से टी20 वर्ल्‍ड कप वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी को इंडिया ए यूएसए के खिलाफ एक्‍शन में नजर आएगी तो चार फरवरी को सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मुकाबला खेलेगी। इसके बाद तीसरा और अंतिम वार्म मैच नामीबिया के खिलाफ होगा, जिसमें इंडिया ए खेलती नजर आएगी।

आयुष म्‍हात्रे और वैभव सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे इंडिया ए के लिए

बता दें कि इंडिया ए के नियमित कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे और स्‍टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी फिलहाल अंडर-19 वर्ल्‍ड कप खेलने में व्‍यस्‍त है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को खेला जाना है। ये इंडिया ए के लिए अनुपलब्‍ध रहेंगे। ऐसे में बीसीसीआई के चयनकर्ताओं को एक नई टीम चुननी होगी, जिसकी घोषणा जल्‍द हो सकती है।

ICC T20 World Cup warm-up schedule

तारीखमैचवेन्‍यूसमय (IST)
Feb 2अफगानिस्‍तान vs स्‍कॉटलैंडबेंगलुरु3:00 PM
Feb 2इंडिया ए vs यूएसएनवी मुंबई5:00 PM
Feb 2कनाडा vs इटलीचेन्‍नई7:00 PM
Feb 3श्री लंका ए vs ओमानकोलंबो1:00 PM
Feb 3नीदरलैंड vs जिम्‍बाब्‍वेकोलंबो3:00 PM
Feb 3नेपाल vs यूएईचेन्‍नई5:00 PM
Feb 4नामीबिया vs स्‍कॉटलैंडबेंगलुरु1:00 PM
Feb 4अफगानिस्‍तान vs वेस्‍इंडीजबेंगलुरु3:00 PM
Feb 4आयरलैंड vs पाकिस्‍तानकोलंबो5:00 PM
Feb 4भारत vs साउथ अफ्रीकानवी मुंबई7:00 PM
Feb 5ओमान vs जिम्‍बाब्‍वेकोलंबो1:00 PM
Feb 5कनाडा vs नेपालचेन्‍नई3:00 PM
Feb 5न्‍यूजीलैंड vs यूएसएनवी मुंबई5:00 PM
Feb 6इटली vs यूएईचेन्‍नई3:00 PM
Feb 6इंडिया ए vs नामीबियाबेंगलुरु5:00 PM

T20 World Cup 2026

28 Jan 2026 12:00 pm

IND vs NZ: संजू सैमसन पर होंगी निगाहें, लगातार तीन खराब पारियों और ईशान किशन के फॉर्म ने बढ़ाया दबाव

Ravi Shastri on Sanju Samson
क्रिकेट

जेमिमा रोड्रिग्स को हार के साथ लगा तगड़ा झटका, WPL ने ठोक दिया भारी भरकम जुर्माना

Jemimah Rodrigues fined
क्रिकेट

अरिजीत सिंह के 'रिटायरमेंट' पर विराट कोहली के पुराने पोस्ट हुए वायरल, खुद को बताया था सिंगर का सबसे बड़ा फैन

Virat Kohli and Arijit Singh
क्रिकेट

नशे में टल्ली SUV सवार पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने तीन कारों को मारी टक्‍कर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jacob Martin arrested: पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। उन्‍हें सोमवार तड़के कथित तौर पर नशे में गाड़ी चलाते समय उस वक्‍त गिरफ्तार कर लिया गया, जब उन्‍होंने तीन गाड़ियों में टक्‍कर मार दी।
क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप से पहले राहुल द्रविड़ ने दी भारतीय टीम को चेतावनी, कहा – यह भूल पड़ सकती है भारी…

rahul dravid
क्रिकेट
