T20 World Cup 2026: अब तक आठ कप्तानों ने जीता है टी20 वर्ल्ड कप का खिताब; सिर्फ इस कैप्टन के दो बार उठाई है ट्रॉफी

इन 9 संस्करण में आठ अलग अलग कप्तानों ने ट्रॉफी उठाई है। सिर्फ वेस्टइंडीज के कप्तान डैरेन सैमी ही इकलौते ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने दो मार इस खिताब को जीता है। सैमी 2012 और 2016 टी20 वर्ल्ड कप में कैरेबीयाई टीम के कप्तान थे। उनके अलावा 2007 में भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी, 2009 में पाकिस्तान के लिए यूनिस खान, 2010 में इंग्लैंड के लिए पॉल कॉलिंगवुड, 2014 में श्रीलंका के लिए लसिथ मलिंगा, 2021 में ऑस्ट्रेलिया के लिए एरॉन फिंच, 2022 में इंग्लैंड के लिए जोस बटलर और 2024 में भारत के लिए रोहित शर्मा ने यह खिताब जीता है।