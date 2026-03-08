W,W,W,W,W… फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ये ‘करिश्मा’, खुद गेंदबाज ब्रेट रैंडेल भी रह गया हैरान

दरअसल, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स बिना किसी नुकसान के 4 रन पर था, लेकिन रैंडेल ने लगातार पांच गेंदों पर पांच विकेट चटकाते हुए उसके टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। रैंडेल ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर हेनरी कूपर को आउट किया। फिर अपने अगले ओवर की पहली बॉल पर जीत रावल को राउंड द विकेट बॉल फेंकी और उनके स्टंप्स बिखेर दिए। रैंडेल ने अगली गेंइ नी जो कार्टर को कैच आउट कराकर हैट्रिक पूरी की। चौथे विकेट के रूप में उन्‍होंने रॉबर्ट ओ'डॉनेल को आउटस्विंगर पर स्लिप में कर्टिस हीफी के हाथों कैच कराया।