IND vs NZ Live Streaming: क्या क्लोजिंग सेरेमनी की वजह से देरी से शुरू होगा मैच? जानें कब-कहां देखें फ़ाइनल मुकाबला

T20 World Cup 2026: कब शुरू होगी इस लीग की क्लोजिंग सेरेमनी

आईसीसी के अनुसार, क्लोजिंग सेरेमनी शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को देखने आने वाले दर्शकों के लिए आईसीसी ने बताया कि स्टेडियम के गेट दोपहर 3:30 बजे से खुल जाएंगे। क्लोजिंग सेरेमनी मैच शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले होगा, इसका मतलब है कि मुकाबला अपने तय समय से ही शुरू होगा।