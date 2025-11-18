बाबर आजम पर ICC का बड़ा एक्शन, मैदान पर यह हरकत पड़ी भारी, लगाया जुर्माना

पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)
Pakistan Cricketer Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में नाराजगी जाहिर करने की वजह से ICC की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है। उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है।
घटना रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए मुकाबले के दौरान हुई। पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में आउट होने के तुरंत बाद बाबर ने गुस्से में बल्ले से स्टंप्स पर वार किया और फिर डगआउट की ओर चले गए। यह हरकत ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के तहत "अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग" की श्रेणी में आता है।
मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज ने बाबर पर तुरंत आरोप लगाया, जिसे थर्ड और फोर्थ अंपायर ने भी समर्थन दिया। मैच रेफरी अली नकवी (एमिरेट्स ICC पैनल) ने प्रस्तावित सजा को मंजूरी दी। बाबर ने अपराध और सजा दोनों स्वीकार कर ली, इसलिए सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह पिछले 24 महीनों में बाबर का पहला डिमेरिट पॉइंट है।
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.2 ओवर में 211 रन पर ऑलआउट हो गई थी। सदीरा समरविक्रमा (48) टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, जबकि हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेट लिए।
जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान (61), फखर जमान (55) और हुसैन तलत (नाबाद 42) ने अहम पारियां खेलीं। श्रीलंका की तरफ से जेफ्री वेंडरसे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। बाबर उस मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए थे, शायद यही वजह रही कि वे इतने निराश दिखे।
