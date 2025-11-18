बाबर आजम पर ICC का बड़ा एक्शन, मैदान पर यह हरकत पड़ी भारी, लगाया जुर्माना

घटना रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए मुकाबले के दौरान हुई। पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में आउट होने के तुरंत बाद बाबर ने गुस्से में बल्ले से स्टंप्स पर वार किया और फिर डगआउट की ओर चले गए। यह हरकत ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के तहत "अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग" की श्रेणी में आता है।