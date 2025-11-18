Patrika LogoSwitch to English

बाबर आजम पर ICC का बड़ा एक्शन, मैदान पर यह हरकत पड़ी भारी, लगाया जुर्माना

घटना रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए मुकाबले के दौरान हुई। पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में आउट होने के तुरंत बाद बाबर ने गुस्से में बल्ले से स्टंप्स पर वार किया और फिर डगआउट की ओर चले गए। यह हरकत ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के तहत "अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग" की श्रेणी में आता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 18, 2025

Babar Azam T20i Records

पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज बाबर आजम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan Cricketer Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में नाराजगी जाहिर करने की वजह से ICC की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है। उन पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है।

घटना रावलपिंडी में 16 नवंबर को खेले गए मुकाबले के दौरान हुई। पाकिस्तानी पारी के 21वें ओवर में आउट होने के तुरंत बाद बाबर ने गुस्से में बल्ले से स्टंप्स पर वार किया और फिर डगआउट की ओर चले गए। यह हरकत ICC कोड ऑफ कंडक्ट के अनुच्छेद 2.2 के तहत "अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण/कपड़ों, मैदानी उपकरणों और फिटिंग के दुरुपयोग" की श्रेणी में आता है।

मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज ने बाबर पर तुरंत आरोप लगाया, जिसे थर्ड और फोर्थ अंपायर ने भी समर्थन दिया। मैच रेफरी अली नकवी (एमिरेट्स ICC पैनल) ने प्रस्तावित सजा को मंजूरी दी। बाबर ने अपराध और सजा दोनों स्वीकार कर ली, इसलिए सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यह पिछले 24 महीनों में बाबर का पहला डिमेरिट पॉइंट है।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.2 ओवर में 211 रन पर ऑलआउट हो गई थी। सदीरा समरविक्रमा (48) टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3, जबकि हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेट लिए।

जवाब में पाकिस्तान ने 44.4 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान (61), फखर जमान (55) और हुसैन तलत (नाबाद 42) ने अहम पारियां खेलीं। श्रीलंका की तरफ से जेफ्री वेंडरसे सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। बाबर उस मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए थे, शायद यही वजह रही कि वे इतने निराश दिखे।

Updated on:

18 Nov 2025 03:52 pm

Published on:

18 Nov 2025 03:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बाबर आजम पर ICC का बड़ा एक्शन, मैदान पर यह हरकत पड़ी भारी, लगाया जुर्माना

श्रीलंका के लिए अच्छी खबर, टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम में 23 वर्षीय स्पिनर की हुई एंट्री

Vijayakanth Viyaskanth
क्रिकेट

बॉडीलाइन सीरीज के नाम से मशहूर क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित सीरीज, जिसकी वजह से नियम तक बदलने पड़े

Oldest Test Cricketer Ron Draper Dies
क्रिकेट

Ashes 2025-26: बार – बार बदलेगा एशेज सीरीज के मैचों का समय, जानें भारत में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

क्रिकेट

गुवाहाटी टेस्ट के लिए अनफिट हुए गिल तो कौन होगा रिप्लेसमेंट? आकाश चोपड़ा बोले- महाराष्ट्र का ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट

Team India
क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्‍शन में RCB को सिर्फ 16.4 करोड़ में भरने होंगे 8 स्लॉट, पृथ्वी शॉ समेत इन स्टार प्लेयर्स पर रहेगी नजर

RCB eyes on pick 8 players
क्रिकेट
