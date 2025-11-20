राइजिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश A से होगी भारत A की टक्कर, ये गलती तोड़ सकती है सपना

India A in Rising Stars Asia Cup 2025: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मुकाबले में ओमान को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने वाली भारत A की टीम अब बांग्लादेश से भिड़ेगी। ग्रुप B में पाकिस्तान A से शिकस्त झेलने वाली जितेश शर्मा की अगुवाई वाली मेन इन ब्ल्यू बांग्लादेश की धारदार गेंदबाजी से बचना चाहेगी। हालांकि हांगकांग और अफगानिस्तान A को हराने के बाद बांग्लादेश A की टीम श्रीलंका A से हार गई थी। इंडिया A के लिए अच्छी खबर ये है कि वो सेमीफाइनल में जीत के साथ जा रही है, लेकिन बांग्लादेश को आखिरी मुकाबले में हार मिली थी। इसके बावजूद टीम इंडिया को ग्रुप स्टेज में इन गलतियों से बचना होगा।