क्रिकेट

Ind U19 vs Pak U19 Live Streaming: इमर्जिंग एशिया कप की हार बदला लेने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें भारत-पाक मुकाबला

Ind U19 vs Pak U19 Match Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्‍ड कप के सुपर-6 राउंड में भारत का दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगा। आप इस मैच को कब-कहां लाइव देख सकते हैं? ये हम आपको बताते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 28, 2026

Ind U19 vs Pak U19 Match Live Streaming

अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत और पकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Ind U19 vs Pak U19 Match Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्‍ड कप के सुपर-6 के पहले मैच में भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 204 रन से बड़ी जीत दर्ज करते पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है। अब भारत की सुपर-6 में दूसरी भिड़ंत 1 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगी। आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर पाकिस्‍तान से इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल का बदला लेना चाहेगी। ऐसे में सभी फैंस की नजर 14 वर्षीय स्‍टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिनसे एक बार फिर तूफानी पारी की उम्‍मीद होगी। इस महामुकाबले को आप कब कहा लाइव देख सकते हैं आइये जानें।

Ind U19 vs Pak U19 मैच की तारीख और समय

अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला इसी रविवार यानी 1 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर एक बजे से शुरू होगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों के कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन की घोषणा भी करेंगे।

Ind U19 vs Pak U19 मैच का वेन्‍य

अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस मैदान पर इस टूर्नामेंट में पहले ही कई मैच हो चुके हैं, जिसमें भारत की तीन जीत भी शामिल हैं।

Ind U19 vs Pak U19 मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्‍ट

अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख पाएंगे।

पाकिस्तान U19 टीम

समीर मिन्हास, हमजा जहूर (विकेटकीपर), उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्‍तान), हुजैफ़ा अहसन, मोहम्मद शायान, अब्दुल सुभान, मोमिन क़मर, मोहम्मद सय्याम, अली रज़ा, अली हसन बलूच, डेनियल अली खान, उमर ज़ैब और नकाब शफीक।

भारत U19 टीम

आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्‍तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, कनिष्क चौहान, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, उधव मोहन, मोहम्मद एनान, दीपेश देवेन्द्रन, हरवंश पंगलिया और
किशन कुमार सिंह।

Updated on:

28 Jan 2026 02:06 pm

Published on:

28 Jan 2026 02:04 pm

