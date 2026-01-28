Ind U19 vs Pak U19 Live Streaming: इमर्जिंग एशिया कप की हार बदला लेने उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब-कहां देखें भारत-पाक मुकाबला

Ind U19 vs Pak U19 Match Live Streaming: अंडर-19 वर्ल्‍ड कप के सुपर-6 के पहले मैच में भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 204 रन से बड़ी जीत दर्ज करते पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है। अब भारत की सुपर-6 में दूसरी भिड़ंत 1 फरवरी को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से होगी। आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच को जीतकर पाकिस्‍तान से इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल का बदला लेना चाहेगी। ऐसे में सभी फैंस की नजर 14 वर्षीय स्‍टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिनसे एक बार फिर तूफानी पारी की उम्‍मीद होगी। इस महामुकाबले को आप कब कहा लाइव देख सकते हैं आइये जानें।