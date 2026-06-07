IND vs AFG: 564 रन बनाकर टीम इंडिया ने घोषित की पहली पारी, केएल राहुल और शुभमन गिल ने जड़े शतक

शुभमन गिल खेल के दूसरे दिन 126 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में कई शानदार शॉट लगाए। वहीं ऋषभ पंत भी शतक से चूक गए और 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ध्रुव जुरेल ने 19 गेंदों में 20 रन की तेज पारी खेली, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा मानव सुथार 28 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने भी 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 22 रन बनाए। 127 ओवर के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पारी घोषित करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहली पारी में 564 रन बनाकर मुकाबले में मजबूत पकड़ बना ली है।