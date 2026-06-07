शुभमन गिल ने जो रूट और ट्रेविस हेड को छोड़ा पीछे, 2025 से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज

Shubman Gill in Test Cricket Since 2025: भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Test Century) ने शानदार शतक जड़ दिया। वह खेल के दूसरे दिन 126 रन बनाकर सलीम साफी की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया और 126 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह 2025 से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस दौरान ट्रेविस हेड (Travis Head), जो रूट (Joe Root) और हैरी ब्रूक (Harry Brook) जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया।