शुभमन गिल ने जो रूट और ट्रेविस हेड को छोड़ा पीछे, 2025 से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने बल्लेबाज

शतक जड़ने के बाद अभिवादन स्विकार करते हुए शुभमन गिल (फोटो-BCCI )
Shubman Gill in Test Cricket Since 2025: भारत और अफगानिस्तान (India vs Afghanistan) के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill Test Century) ने शानदार शतक जड़ दिया। वह खेल के दूसरे दिन 126 रन बनाकर सलीम साफी की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया और 126 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत वह 2025 से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस दौरान ट्रेविस हेड (Travis Head), जो रूट (Joe Root) और हैरी ब्रूक (Harry Brook) जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया।
आपको बता दें कि इससे पहले ट्रेविस हेड इस लिस्ट में सबसे आगे थे, जिन्होंने 22 पारियों में 45.9 की औसत से 1009 रन बनाए थे। जो रूट ने 20 पारियों में 980 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने 16 पारियों में 953 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने 17 पारियों में 77.60 की औसत से 1086 रन बना लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक और एक अर्धशतक लगाया है। वहीं केएल राहुल पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने चार शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं।
आपको बता दें कि शुभमन गिल अब टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 15 पारियों में 6 शतक जड़ दिए हैं। उनसे आगे सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर और विराट कोहली हैं। विराट कोहली के नाम बतौर कप्तान 20 शतक दर्ज हैं, जबकि सुनील गावस्कर ने कप्तानी करते हुए 11 शतक लगाए थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 9 शतक लगाए थे, तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने 7 शतक जड़े थे।
|रैंक
|खिलाड़ी
|टीम
|पारी
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|शुभमन गिल
|भारत
|17
|1086
|77.6
|6
|1
|2
|ट्रेविस हेड
|ऑस्ट्रेलिया
|22
|1009
|45.9
|3
|3
|3
|जो रूट
|इंग्लैंड
|20
|980
|49.0
|5
|1
|4
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड
|16
|953
|45.4
|2
|6
|5
|केएल राहुल
|भारत
|15
|913
|48.1
|4
|3
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