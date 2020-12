फैंस ने इन मजेदार Memes के जरिए मनाया जीत का जश्न, गंभीर की लगाई क्लास, हार्दिक-जडेजा बने हीरो

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया (australia) के हाथों पहले दो मैचों में हार का मुंह देखने वाली विराट कोहली (Virat Kohli) की सेना ने अंतिम और तीसरा वनडे मैच (3rd ODi Match) जीत लिया। इसी के साथ बढ़े हुए मनोबल के साथ टीम इंडिया (Team India) टी20 सीरीज (T20 series) का आगाज करेगी। मैन इन ब्लू (Men In Blue) ने अपने फैंस को आखिरकार जीत का तोहफा देखकर खुश कर दिया। टीम इंडिया (Team India) ने साबित कर दिखाया है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने का मादा रखता है।

गौरतलब है कि मनुका ओवल मैदान पर हुए तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) को 13 रनों से हरा दिया था। इस जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा और वे खुशी के मारे झूम उठे। टीम इंडिया के प्रशंसक सोशल मीडिया पर मीक्स के जरिए इस जीत का जश्न मनाया।

मानों भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तो Memes की बाढ़ सी आ गई। फैंस ने विराट की आलोचना करने वाले टीम इंडिया के पूर्व ओपनर खिलाड़ी गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को भी आड़े हाथों लिया। फैंस विराट की आलोचना करने वाले लोगों से अब जवाब मांग रहे हैं और उनका मजाक बना रहे हैं।

टीम इंडिया की जीत में 92 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा (Hardik Pandya-Ravindra Jadeja) सोशल मीडिया के हीरो बन गए हैं। फैंस इन दोनों खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। इस मैच में एक खास वजह ये भी रही कि भारतीय खिलाड़ी टी नटराजन ने वनडे में डेब्यू किया। उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन किया। इस लिस्ट में तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर भी शामिल हैं।

आखिरी वनडे मैच में कप्तान विराट कोहली ने 63 रन बनाने के साथ ही अपने 60 अर्धशतक पूरे किए। वहीं हार्दिक और जडेजा की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। दोनों के बीच 150 रन की साझेदारी हुई। हार्दिक ने 92 तो जडेजा ने 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 302 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 289 रनों पर ऑल आउट हो गई।