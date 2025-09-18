IND vs AUS: ध्रुव जुरेल ने मात्र इतनी गेंद पर ठोका तूफानी शतक, श्रेयस अय्यर रहे फ्लॉप, भारत ने 4 विकेट पर बनाए 403 रन

इससे पहले नारायण जगदीसन 113 गेंद पर 1 छक्का और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 124 गेंद पर 10 चौके की मदद से 73 रन की पारी खेली। अभिमन्यु ईश्वरन खेल के दूसरे दिन 44 रन बनाकर आउट हुए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने निराश किया। टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की कोशिश में जुटे अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 13 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर से अभी भी 129 रन पीछे है।