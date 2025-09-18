Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: ध्रुव जुरेल ने मात्र इतनी गेंद पर ठोका तूफानी शतक, श्रेयस अय्यर रहे फ्लॉप, भारत ने 4 विकेट पर बनाए 403 रन

भारत

Siddharth Rai

Sep 18, 2025

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: IANS)

India A vs Australia A, 1st Unofficial Test: इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले जा रहे अनाधिकारिक टेस्ट में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय ए टीम ने तीसरे दिन की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 403 रन बना लिए हैं।

भारतीय ए टीम की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने प्रभावित किया। छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जुरेल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। वह 132 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौके की मदद से 113 रन बनाकर नाबाद हैं। जुरेल ने देवदत्त पड्डिकल के साथ 181 रन की साझेदारी कर ली है। पड्डिकल भी शतक के करीब हैं और 178 गेंद पर 8 चौके की मदद से 86 रन बनाकर खेल रहे हैं।

इससे पहले नारायण जगदीसन 113 गेंद पर 1 छक्का और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 124 गेंद पर 10 चौके की मदद से 73 रन की पारी खेली। अभिमन्यु ईश्वरन खेल के दूसरे दिन 44 रन बनाकर आउट हुए थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने निराश किया। टेस्ट फॉर्मेट में वापसी की कोशिश में जुटे अय्यर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 13 गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए के स्कोर से अभी भी 129 रन पीछे है।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 532 रन बनाकर घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जोश फिलिप ने शतक लगाया। कोंस्टास ने 144 गेंद पर 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 109 रन की पारी खेली। फिलिप महज 87 गेंद पर 4 छक्के और 18 चौके की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे।

इसके अलावा सलामी बल्लेबाज कैंपबेल केलावे ने 97 गेंद पर 10 चौके और 2 छक्के की मदद से 88, कूपर कोनोली ने 84 गेंद पर 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 70 और लियाम स्कट ने 122 गेंद पर 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन की पारी खेली। जेवियर बार्टलेट 24 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। बार्टलेट ने 5 चौके और 2 छक्के लगाए थे।

