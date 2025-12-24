24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, एक बार में तोड़ डाला मंधाना-दीप्ति-जेमिमा का रिकॉर्ड

Shafali Verma New Records: श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शेफाली वर्मा ने महज 34 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की विस्‍फोटक पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। वह स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्‍यादा टी20i PoTM जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Shafali Verma New Records

Shafali Verma (Photo Credit - IANS)

Shafali Verma New Records: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्‍टार ओपनर शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 34 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्‍के के दम पर नाबाद 69 रनों की विस्‍फोटक पारी खेलते हुए भारत को सात विकेट से जीत दिलाई है। इसके साथ ही वह 21 साल की उम्र में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी लगाने वाली महिला प्‍लेयर बन गई हैं। इतना ही नहीं इस मुकाबले में एक साथ स्मृति मंधाना
, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के एक बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।

21 साल की उम्र में सबसे ज्‍यादा अर्धशतक

शेफाली ने अपने करियर में अब तक कुल 92 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 26.73 के औसत के साथ 2,299 रन बनाए। इस दौरान शेफाली के बल्‍ले से कुल 12 अर्धशतक आए हैं। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गैबी लुईस संयुक्‍त रूप से दूसरे स्‍थान पर हैं, जिन्होंने 21 साल की उम्र में 10 अर्धशतक लगाए थे। जबकि भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स 7 अर्धशतकों के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

सबसे ज्‍यादा PoTM पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय बनीं

श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताऊ पारी के लिए शेफाली वर्मा को प्‍लेयर ऑफ द मैच (PoTM) के अवॉर्ड से नवाजा गया है। यह उनका 8वां अवॉर्ड है। अब वह सबसे ज्‍यादा प्‍लेयर ऑफ द मैच पुरस्‍कार जीतने वाली मिताली राज और हरमनप्रीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में उन्‍होंने स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को पछाड़ा है।

T20I में भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक PoTM पुरस्कार

12- मिताली राज

11- हरमनप्रीत कौर

8 - शेफाली वर्मा*

7- स्मृति मंधाना

7- दीप्ति शर्मा

7 - जेमिमा रोड्रिग्स

श्रीलंका के खिलाफ दूसरा सबसे तेज शतक

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शेफाली वर्मा ने महज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अब पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच तिरुवनंतपुरम में 26 दिसंबर को खेला जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

24 Dec 2025 07:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, एक बार में तोड़ डाला मंधाना-दीप्ति-जेमिमा का रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025: विराट कोहली एक रन बनाते ही अपने नाम कर लेंगे ये बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने किया है ऐसा

Virat Kohli Records
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली कितनी कमाई करेंगे, जानें प्रति मैच फीस

Virat Kohli and Rohit Sharma VHT Match Fee
क्रिकेट

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने वनडे और टी20I टीम की घोषित, जानें किसे मिली जगह और कौन हुआ बाहर

New Zealand
क्रिकेट

IND-W vs SL-W 2nd T20I: शेफाली वर्मा के दम पर भारत ने श्रीलंका को फिर हराया

Shafali Verma New Records
क्रिकेट

रिंकू सिंह-साई सुदर्शन के मैचों का होगा सीधा प्रसारण, विराट-रोहित के मैच नहीं देख पाएंगे लाइव, जानें वजह

Vijay Hazare Trophy 2025-26
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.