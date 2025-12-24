Shafali Verma New Records: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्‍टार ओपनर शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 34 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्‍के के दम पर नाबाद 69 रनों की विस्‍फोटक पारी खेलते हुए भारत को सात विकेट से जीत दिलाई है। इसके साथ ही वह 21 साल की उम्र में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी लगाने वाली महिला प्‍लेयर बन गई हैं। इतना ही नहीं इस मुकाबले में एक साथ स्मृति मंधाना

, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के एक बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।