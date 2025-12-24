Shafali Verma (Photo Credit - IANS)
Shafali Verma New Records: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 34 गेंदों पर 11 चौके और एक छक्के के दम पर नाबाद 69 रनों की विस्फोटक पारी खेलते हुए भारत को सात विकेट से जीत दिलाई है। इसके साथ ही वह 21 साल की उम्र में सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल फिफ्टी लगाने वाली महिला प्लेयर बन गई हैं। इतना ही नहीं इस मुकाबले में एक साथ स्मृति मंधाना
, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स के एक बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
शेफाली ने अपने करियर में अब तक कुल 92 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 26.73 के औसत के साथ 2,299 रन बनाए। इस दौरान शेफाली के बल्ले से कुल 12 अर्धशतक आए हैं। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गैबी लुईस संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 21 साल की उम्र में 10 अर्धशतक लगाए थे। जबकि भारतीय स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स 7 अर्धशतकों के साथ तीसरे पायदान पर हैं।
श्रीलंका के खिलाफ मैच जिताऊ पारी के लिए शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच (PoTM) के अवॉर्ड से नवाजा गया है। यह उनका 8वां अवॉर्ड है। अब वह सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाली मिताली राज और हरमनप्रीत के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को पछाड़ा है।
12- मिताली राज
11- हरमनप्रीत कौर
8 - शेफाली वर्मा*
7- स्मृति मंधाना
7- दीप्ति शर्मा
7 - जेमिमा रोड्रिग्स
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शेफाली वर्मा ने महज 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी की ओर से बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अब पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच तिरुवनंतपुरम में 26 दिसंबर को खेला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग