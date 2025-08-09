9 अगस्त 2025,

शनिवार

Switch to English

इस सीरीज से होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी, जानें वनडे मैचों का शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी, जो 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित होगी। भारतीय टीम पहली बार गोल्ड कोस्ट में तैयार हुए बिल पीपल ओवल स्टेडियम में भी एक मैच खेलेगी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 09, 2025

रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद जश्न मनाते हुए।
रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद जश्न मनाते हुए (फोटो- IANS)

भारतीय टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। अब क्रिकेट फैंस उनकी टीम में वापसी की राह देख रहे हैं। दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया था और उससे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।

ऑस्ट्रेलिया दौरे से रोहित-विराट की वापसी

ऐसे में फैंस टीम इंडिया के सबसे बड़े धुरंधरों को मैदान पर फिर से देखने के लिए बेताब हैं। चलिए बताते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कब से इंटरनेशनल पिच पर लौट रहे है। भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई में 3 मैचों की वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी लेकिन दोनों देशों के रिश्तों को देखते हुए अगले साल तक के लिए मैचों को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं।

इससे पहले भारतीय टीम को एशिया कप खेलना है लेकिन अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होने की वजह से यह एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा और दोनों ही बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में अब दोनों की वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से ही हो पाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज अक्टूबर में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा एडिलेड और तीसरा सिडनी में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा।

5 मैचों की टी20 सीरीज भी

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच टी20 मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी, जो 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक आयोजित होगी। भारतीय टीम पहली बार गोल्ड कोस्ट में तैयार हुए बिल पीपल ओवल स्टेडियम में भी एक मैच खेलेगी। हालांकि इस टी20 सीरीज में भी रोहित और विराट नहीं खेलेंगे।

