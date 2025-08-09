इस सीरीज से होगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम इंडिया में वापसी, जानें वनडे मैचों का शेड्यूल

भारतीय टीम के दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। दोनों ने टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। अब क्रिकेट फैंस उनकी टीम में वापसी की राह देख रहे हैं। दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद से भारतीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आईपीएल 2025 के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ले लिया था और उससे पहले 2024 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था।