IND vs AUS: फिर शुरू हुई बारिश, मात्र 12 मिनट का खेल हो सका, भारत का स्कोर 46/4

भारतीय टीम 6.1 ओवर में 21 के स्कोर तक रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। ठीक दो ओवरों के बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए। गिल ने इस पारी में 18 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 चौकों के साथ 10 रन बनाए। 8.5 ओवरों के बाद बारिश ने मैच में दखल दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही मुकाबला फिर से शुरू हो गया। इसके बाद 18 बॉल फेंकी गईं, जिसके बाद एक बार फिर बारिश ने मैच को रोक दिया। विपक्षी टीम की ओर से मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट अपने नाम किया है।