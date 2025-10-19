IND vs AUS: फिर शुरू हुई बारिश, मात्र 12 मिनट का खेल हो सका, भारत का स्कोर 46/4

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ स्टेडियम में खेला जा रहा है (Photo Credit - BCCI@X)
India vs Australia 1st ODI at Perth: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। रुक -रुक के हो रही बारिश के चलते यह मुक़ाबला 11.5 ओवर के बाद रुक गया, लेकिन बारिश रुके के बाद मात्र 12 मिनट का ही खेल हो सका और फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण तीन बार मैच रोकना पड़ा और ओवरों में भी कटौती की गई है। भारत ने 14.2 ओवर की समाप्ति तक चार विकेट गंवाकर 46 रन बनाए हैं। फिलहाल अक्षर पटेल और केएल राहुल क्रीज पर मौजूद हैं।
इससे पहले भारत की ओर से रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यह रोहित का 500वां इंटरनेशनल मैच है। फैंस को उम्मीद थी कि 223 दिनों के बाद भारत की ओर से खेलने वाले रोहित इस मैच में उनका जमकर मनोरंजन करेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। 3.4 ओवरों में भारत को रोहित शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगा। रोहित 14 गेंदों में महज 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में सिर्फ 1 ही चौका शामिल रहा।
इसके बाद विराट कोहली मैदान पर उतरे। कोहली भी आखिरी बार रोहित शर्मा के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे। फैंस को रन मशीन से चौके और छक्कों की आस थी, लेकिन 8वीं गेंद पर कोहली, कूपर कोनोली को अपना कैच थमा बैठे। यह बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल सका।
भारतीय टीम 6.1 ओवर में 21 के स्कोर तक रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। ठीक दो ओवरों के बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए। गिल ने इस पारी में 18 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 चौकों के साथ 10 रन बनाए। 8.5 ओवरों के बाद बारिश ने मैच में दखल दिया, लेकिन कुछ देर बाद ही मुकाबला फिर से शुरू हो गया। इसके बाद 18 बॉल फेंकी गईं, जिसके बाद एक बार फिर बारिश ने मैच को रोक दिया। विपक्षी टीम की ओर से मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट अपने नाम किया है।
