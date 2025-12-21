AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हरा, जीता एडिलेड टेस्ट, सीरीज़ में 3-0 की बढ़त बनाते हुए जमाया कब्जा

इस तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एलेक्स कैरी के शतक और उस्मान ख्वाजा के अर्धशतक की मदद से 371 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 286 रनों पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 85 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार 170 रनों की पारी के दम पर 349 रन बनाए। इस तरह टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 352 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच 82 रनों से जीत लिया।