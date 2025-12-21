21 दिसंबर 2025,

रविवार

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हरा, जीता एडिलेड टेस्ट, सीरीज़ में 3-0 की बढ़त बनाते हुए जमाया कब्जा

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 82 रनों से हराकर एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। मेजबान टीम पांच मैचों की इस सीरीज में अब 3-0 से आगे है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

AUS vs ENG

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में हराया (Photo - EspncricInfo)

Australia vs England, 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एसेज सीरीज का तीसरा मुक़ाबला एडिलेड ओवल में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स केरी और ट्रेविस हेड के शानदार शतकों की मदद से इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से बढ़त हासिल करते हुए सीरीज पर कब्जा जमा लिया है।

ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे जीता एडिलेड टेस्ट

इस तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में एलेक्स कैरी के शतक और उस्मान ख्वाजा के अर्धशतक की मदद से 371 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 286 रनों पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 85 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार 170 रनों की पारी के दम पर 349 रन बनाए। इस तरह टीम ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 352 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच 82 रनों से जीत लिया।

एलेक्स कैरी का जोरदार प्रदर्शन

एलेक्स कैरी ने पहली पारी में 143 गेंद पर 106 रनों की पारी खेली थी। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 128 गेंद पर 72 रन ठोके। इसके अलावा विकेट कीपिंग करते हुए कैरी ने पहली पारी में पांच कैच लपके, वहीं दूसरी पारी में उन्होंने दो शिकार किए, इसमें जेक क्रोली की शानदार स्टांपिंग शामिल थी। इस शानदार प्रदर्शन के लिए कैरी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

पांचवे दिन का हाल

चौथे दिन के स्कोर 6 विकेट पर 207 रन के आगे खेलने उतरी इंग्लैंड को शुरुआत अच्छी मिली। लेकिन 285 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। जेमी स्मिथ 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें स्ट्राक ने कमिंस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद 337 के स्कोर पर विल जेक्स 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं जोफ्रा आर्चर और जोस टंग सस्ते में आउट हो गए। ब्रेंडन कार्स 39 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्कऔर ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने 3-3 विकेट लिए, वहीं एक विकेट स्कॉट बोलेंड को मिला।

इंग्लैंड की पारी फिर लड़खड़ाई

इससे पहले चौथे दिन सीरीज में अपनी निराशाजनक बल्लेबाजी से जूझ रही इंग्लैंड की पारी फिर लड़खड़ा गई। सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली 85 को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका। जो रूट 39 और हैरी ब्रूक 30 को शुरुआत मिली, लेकिन वे अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड के 6 विकेट पर 207 रन गिर गए हैं। जीत के लिए उसे 228 रन की जरूरत है और सिर्फ 4 विकेट शेष हैं। खेल समाप्ति के समय विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ 2 और विल जैक्स 11 रन पर नाबाद हैं।

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन के खेल की शुरुआत 4 विकेट पर 271 रन से की। हेड ने 142 और कैरी ने 52 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। हेड 219 गेंद पर 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से 170 रन की पारी खेलकर आउट हुए। हेड और कैरी के बीच पांचवें विकेट के लिए 162 रन की बेहद अहम साझेदारी हुई। हेड का विकेट गिरने के बाद एलेक्स कैरी 72 रन बनाकर आउट हुए। कैरी का विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी जल्द ही 349 रन पर सिमट गई।

ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 85 रन की बढ़त मिली थी। उसी आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य मिला है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 271 रन पर समाप्त हुई थी।



Updated on:

21 Dec 2025 09:40 am

Published on:

21 Dec 2025 09:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हरा, जीता एडिलेड टेस्ट, सीरीज़ में 3-0 की बढ़त बनाते हुए जमाया कब्जा

