क्रिकेट

India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड

India squad announcement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। वहीं उपकप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 20, 2025

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ (Photo - BCCI/X)

T20 World Cup 2026 India Squad Announcement: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 15 सदस्‍यीय टीम का ऐलान किया है। टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में ही है, लेकिन उपकप्तान शुभमन गिल की छुट्टी हो गई है। इसके अलावा विकेट कीपर जितेश शर्मा को भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है।

रिंकू सिंह की टीम में एंट्री, गिल की हुई छुट्टी

शुभमन गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने तीन मैचों में मात्र 32 रन बनाए थे। शुभमन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी छुट्टी हो गई। गिल के हटने के बाद एक बार फिर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा जितेश शर्मा की जगह ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के रूप में चुना गया है। वहीं रिंकू सिंह की भी टीम में वापसी हुई है।

ईशान किशन को भी मुला मौका

इस स्क्वाड में ईशान एक चौंकाने वाला नाम है। किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 57.44 की शानदार औसत से 517 रन बनाए थे। जिसका इनाम उन्हें अब मिला है। इसके अलावा अन्य कोई बदलाव नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतारने वाली टीम की वर्ल्ड कप में खेलती दिखाई देगी। बता दें टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जिसमें भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड -

बल्लेबाज - सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,
विकेट कीपर - संजू सैमसन, ईशान किशन
ऑलराउंडर - हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल (उपकप्तान), और वाशिंगटन सुंदर
गेंदबाज - जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा।

T20 World Cup 2026

