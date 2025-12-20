India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड

शुभमन गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने तीन मैचों में मात्र 32 रन बनाए थे। शुभमन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनकी छुट्टी हो गई। गिल के हटने के बाद एक बार फिर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा जितेश शर्मा की जगह ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के रूप में चुना गया है। वहीं रिंकू सिंह की भी टीम में वापसी हुई है।