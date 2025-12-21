21 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

‘सेलेक्टर्स ने गलती सुधारी, यही होता है जब आप भावनाओं में बह…’ इस दिग्गज ने गिल को हटाये जाने पर दिया यह बयान

गिल ने 2025 में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत से मात्र 291 रन बनाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धश्ताक नहीं आया। वहीं सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट मात्र 137.26 का रहा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

Shubman Gill

शुभमन गिल का टी20 क्रिकेट में प्रदर्शन बेहद शर्मनाक है। (Photo Credit - IANS)

Sanjay Manjarekar, Indian squad for T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद होने वाले टी-20 विश्वकप कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस 15 सदस्यीय टीम में ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। वहीं लंबे समय से फ्लॉप चल रहे उपकप्तान शुभमन गिल क छुट्टी हो गई है। गिल के अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया गया है।

शुभमन गिल की टी20 टीम से छुट्टी

एशिया कप 2025 के दौरान गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया था। जिससे उन्हें टीम से निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था. अब, सेलेक्टर्स ने एक कदम पीछे हटकर गिल को टीम से हटाने अक्षर पटेल को वाइस-कैप्टन के तौर पर वापस लाने और संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर वापस लाने का सराहनीय फैसला किया है। सेलेक्टर्स के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भी अपनी प्रतिकृया दी है।

मांजरेकर ने किया यह पोस्ट

मांजरेकर ने कहा, "जब आप टेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर भावनाओं में बहकर किसी को टी20 के लिए चुनते हैं, तो ऐसा ही होता है। गिल को टीम से बाहर करना असल में सेलेक्टर्स की उस गलती को सुधारना है जो उन्होंने इंग्लैंड टूर के बाद थोड़ी जल्दबाजी में की थी।"

टीम मैनेजमेंट गिल को जबरन फिट कर रहे थे

गिल को विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह सलामी बल्लेबाज के तौर पर तरजीह दी गई थी। लेकिन वे लगातार फ्लॉप होते चले गए, एक तरफ जहां सैमसन ने एक साल में तीन शतक ठोके थे। ओपनिंग में सैमसन ने 15 मैचों में 39.38 की औसत से 549 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है।

इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाये गिल

वहीं गिल ने 2025 में 15 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 24.25 की औसत से मात्र 291 रन बनाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान उनके बल्ले से एक भी अर्धश्ताक नहीं आया। वहीं सलामी बल्लेबाज होने के बावजूद उनका स्ट्राइक रेट मात्र 137.26 का रहा। गिल के अंतरराष्ट्रीय टी20 में ओवरऑल आंकड़े भी कुछ खास नहीं है। उन्होंने अब तक 34 टी20 मैचों की 34 पारियों में 29 की औसत से 841 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक जड़े हैं।

टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान) रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।

