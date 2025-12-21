‘सेलेक्टर्स ने गलती सुधारी, यही होता है जब आप भावनाओं में बह…’ इस दिग्गज ने गिल को हटाये जाने पर दिया यह बयान

Sanjay Manjarekar, Indian squad for T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद होने वाले टी-20 विश्वकप कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस 15 सदस्यीय टीम में ईशान किशन और रिंकू सिंह की वापसी हुई है। वहीं लंबे समय से फ्लॉप चल रहे उपकप्तान शुभमन गिल क छुट्टी हो गई है। गिल के अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया गया है।