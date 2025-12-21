Ind vs Pak: वैभव सूर्यवंशी U19 एशिया कप 2025 में आज रच सकते हैं इतिहास, बस करना होगा ये काम

Vaibhav Suryavanshi Latest News: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 21 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी की दौड़ में सबसे आगे है। भारतीय टीम ने अब तक कुल आठ बार यह खिताब जीता है। जबकि पाकिस्तान 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा। इस मैच में भी सभी कि नजरें फिर से 14 वर्षीय भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने के बेहद करीब हैं, अगर वह 64 से ज्‍यादा रन बना लेते हैं तो वह अंडर-19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज बन जाएंगे। इस मामले में फिलहाल वह चौथे स्‍थान पर हैं।