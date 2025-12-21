Ind vs Pak: वैभव सूर्यवंशी U19 एशिया कप 2025 में आज रच सकते हैं इतिहास, बस करना होगा ये काम

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Vaibhav Suryavanshi Latest News: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 21 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में ट्रॉफी की दौड़ में सबसे आगे है। भारतीय टीम ने अब तक कुल आठ बार यह खिताब जीता है। जबकि पाकिस्तान 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रहा। इस मैच में भी सभी कि नजरें फिर से 14 वर्षीय भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने के बेहद करीब हैं, अगर वह 64 से ज्यादा रन बना लेते हैं तो वह अंडर-19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इस मामले में फिलहाल वह चौथे स्थान पर हैं।
भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें फॉर्म में हैं और रोमांचक युवा सितारों के साथ आ रही हैं। पाकिस्तान के समीर मिन्हास टॉप ऑर्डर में शानदार रहे हैं और अब तक 149.50 की औसत से 299 रन बनाकर वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर भारत के अभिज्ञान कुंडू हैं, वह अब तक 263 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका एक दोहरा शतक भी शामिल है। जबकि तीसरे नंबर पर 243 रनों के साथ यूएसए के अयान मिस्बाह हैं।
भारत के 14 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इस टूर्नामेंट में अब तक 176.69 के स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए हैं और वह अंडर-19 एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। अगर इस मुकाबले में उनका बल्ला चला तो वह सभी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं।
तारीख- रविवार, 21 दिसंबर
वेन्यू- आईसीसी एकेडमी ग्राउंड, दुबई
टॉस का समय- सुबह 10:00 बजे
मैच शुरू होने का समय- सुबह 10:30 बजे
लाइव टेलीकास्ट (भारत में)- सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर
लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में)- सोनी LIV ऐप पर
लाइव टेलीकास्ट (पाकिस्तान में)- टेन स्पोर्ट्स पर
लाइव स्ट्रीमिंग (पाकिस्तान में)- टैपमैड पर
लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग (USA में)- विलो टीवी पर
