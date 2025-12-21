इन दो पूर्व दिग्गजों ने अजित अगरकर पर बनाया दवाब, फिर ऐसे हुई ईशान किशन की हुई भारतीय टीम में एंट्री

विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली जगह (Photo - IPL official Site)
Indian squad for T20 World Cup 2026: भारतीय टीम दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी। तब विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। टेस्ट सीरीज शुरू होने से ठीक पहले अनुशासनहीनता के आरोप में ईशान को टीम से बाहर कर दिया गया और उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई। उस समय ईशान तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में भारतीय टीम के नियमित सदस्य थे।
उनकी अच्छी फॉर्म के बावजूद यह फैसला लिया गया। टीम से बाहर होने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद ईशान ने घरेलू क्रिकेट पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। पिछले दो साल से वह लगातार तीनों फॉर्मेट में झारखंड के लिए खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में ईशान ने झारखंड की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराया। ईशान ने इस मैच में 49 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेली, जो मैच जिताने वाली साबित हुई।
टूर्नामेंट में उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से कुल 517 रन बनाए और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने। इस दमदार प्रदर्शन ने उन्हें टी20 विश्व कप 2025 की भारतीय टीम में जगह दिलाई। यह उनकी वापसी चौंकाने वाली रही, क्योंकि शायद खुद ईशान को भी टीम में जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी।
मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर लंबे समय से शुभमन गिल का समर्थन कर रहे थे। लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद गिल को टीम में मौके दिए जा रहे थे और उन्हें उपकप्तान भी बनाया गया था। वहीं, संजू सैमसन जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज बेंच पर बैठे रहे। इतना ही नहीं, घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को भी मौका नहीं मिल पाया था।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चयन समिति के सदस्य और पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह और प्रज्ञान ओझा ने मीटिंग में ईशान किशन के नाम पर जोर दिया। दोनों चाहते थे कि घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। आखिरकार अगरकर को मजबूरन यह कठिन फैसला लेना पड़ा। शुभमन गिल को बाहर कर ईशान किशन को टीम में जगह दी गई। बता दें कि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भी मौजूद थे, जहां ईशान किशन ने शानदार शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया था।
ईशान किशन को टी20 विश्व कप में जगह दिया जाना, इस बात को स्पष्ट करता है कि घरेलू क्रिकेट अहम है और घरेलू क्रिकेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन ही टीम इंडिया का रास्ता खोलता है। 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टी20 खेलने वाले ईशान ने 32 टी20 मैचों की 32 पारियों में 6 अर्धशतक लगाते हुए 796 रन बनाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 World Cup 2026