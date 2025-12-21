इन दो पूर्व दिग्गजों ने अजित अगरकर पर बनाया दवाब, फिर ऐसे हुई ईशान किशन की हुई भारतीय टीम में एंट्री

उनकी अच्छी फॉर्म के बावजूद यह फैसला लिया गया। टीम से बाहर होने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद ईशान ने घरेलू क्रिकेट पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। पिछले दो साल से वह लगातार तीनों फॉर्मेट में झारखंड के लिए खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में ईशान ने झारखंड की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराया। ईशान ने इस मैच में 49 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेली, जो मैच जिताने वाली साबित हुई।