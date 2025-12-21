21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इन दो पूर्व दिग्गजों ने अजित अगरकर पर बनाया दवाब, फिर ऐसे हुई ईशान किशन की हुई भारतीय टीम में एंट्री

, चयन समिति के सदस्य और पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह और प्रज्ञान ओझा ने मीटिंग में ईशान किशन के नाम पर जोर दिया। दोनों चाहते थे कि घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। आखिरकार अगरकर को मजबूरन यह कठिन फैसला लेना पड़ा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

Ishan Kishan

विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली जगह (Photo - IPL official Site)

Indian squad for T20 World Cup 2026: भारतीय टीम दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई थी। तब विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भारतीय टीम का अहम हिस्सा थे। टेस्ट सीरीज शुरू होने से ठीक पहले अनुशासनहीनता के आरोप में ईशान को टीम से बाहर कर दिया गया और उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने की सलाह दी गई। उस समय ईशान तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में भारतीय टीम के नियमित सदस्य थे।

ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था

उनकी अच्छी फॉर्म के बावजूद यह फैसला लिया गया। टीम से बाहर होने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के बाद ईशान ने घरेलू क्रिकेट पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। पिछले दो साल से वह लगातार तीनों फॉर्मेट में झारखंड के लिए खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के प्रतिष्ठित टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में ईशान ने झारखंड की कप्तानी की। उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराया। ईशान ने इस मैच में 49 गेंदों पर 101 रन की शानदार पारी खेली, जो मैच जिताने वाली साबित हुई।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगाया रनों का अंबार

टूर्नामेंट में उन्होंने 10 मैचों की 10 पारियों में 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से कुल 517 रन बनाए और टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने। इस दमदार प्रदर्शन ने उन्हें टी20 विश्व कप 2025 की भारतीय टीम में जगह दिलाई। यह उनकी वापसी चौंकाने वाली रही, क्योंकि शायद खुद ईशान को भी टीम में जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी।

शुभमन गिल फ्लॉप होने के बावजूद टीम में बने हुए थे

मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर लंबे समय से शुभमन गिल का समर्थन कर रहे थे। लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद गिल को टीम में मौके दिए जा रहे थे और उन्हें उपकप्तान भी बनाया गया था। वहीं, संजू सैमसन जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज बेंच पर बैठे रहे। इतना ही नहीं, घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को भी मौका नहीं मिल पाया था।

आरपी सिंह ओर ओझा ने कराई ईशान की एंट्री!

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चयन समिति के सदस्य और पूर्व क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह और प्रज्ञान ओझा ने मीटिंग में ईशान किशन के नाम पर जोर दिया। दोनों चाहते थे कि घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाए। आखिरकार अगरकर को मजबूरन यह कठिन फैसला लेना पड़ा। शुभमन गिल को बाहर कर ईशान किशन को टीम में जगह दी गई। बता दें कि आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भी मौजूद थे, जहां ईशान किशन ने शानदार शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया था।

ईशान किशन को टी20 विश्व कप में जगह दिया जाना, इस बात को स्पष्ट करता है कि घरेलू क्रिकेट अहम है और घरेलू क्रिकेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन ही टीम इंडिया का रास्ता खोलता है। 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी टी20 खेलने वाले ईशान ने 32 टी20 मैचों की 32 पारियों में 6 अर्धशतक लगाते हुए 796 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

India Squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल की छुट्टी, देखें पूरा स्क्वाड
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 India Squad Announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

21 Dec 2025 09:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इन दो पूर्व दिग्गजों ने अजित अगरकर पर बनाया दवाब, फिर ऐसे हुई ईशान किशन की हुई भारतीय टीम में एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

पाकिस्तान का बाप है ये… इमरान खान के सपोर्ट में उतरे युवराज‍ सिंह के पिता

Yograj Singh support to Imran Khan
क्रिकेट

‘सेलेक्टर्स ने गलती सुधारी, यही होता है जब आप भावनाओं में बह…’ इस दिग्गज ने गिल को हटाये जाने पर दिया यह बयान

Shubman Gill
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप से शुभमन गिल को बाहर करने का फैसला पहले ही हो गया था, सूर्या-गंभीर ने भी नहीं बताया

Shubman Gill Latest News
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी-आयुष म्हात्रे छक्के-चौके बरसाने के लिए तैयार! लेकिन पाक के इन खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

सिर्फ उपकप्तान ही नहीं, कप्तान और कोच भी बदल गए, देखें टी20 वर्ल्डकप 2024 से इस बार कितनी अगल है टीम इंडिया

Team India at T20 World Cup 2024 (Photo-IANS)
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.