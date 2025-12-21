पाकिस्तान का बाप है ये… युवराज‍ सिंह के पिता ने पाक क्रिकेटरों को सुनाई खरी-खरी

Yograj Singh support to Imran Khan: पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2023 से जेल की सजा काट रहे हैं। हाल ही में एक भ्रष्टाचार के मामले में इमरान और उनकी बीवी बुशरा खान को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने 17-17 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। इस तरह इमरान को अब तक अलग-अलग मामलों में 62 साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है। उन पर करीब 189 केस चल रहे हैं। इतने केस दर्ज होने का यह पहला मामला है। हालांकि इमरान सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनकी पार्टी ने तमाम केसों को राजनीति से प्रेरित बताया है। इसी बीच भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने इमरान को पाकिस्‍तान का बाप बताते हुए उनका सपोर्ट न करने पर पाक क्रिकेटरों को खरी-खरी सुनाई है।