T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा से हुई गलती और टूट गया पूरे देश का सपना!

Virat Kohli ने फिर किया निराश टीम इंडिया कप्तान रोहित शर्मा टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरे। आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली उनके साथ उतरे लेकिन टीम की शुरुआत फिर से खराब रही और विराट कोहली एक बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि दूसरी ओर रोहित शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया और इस टूर्नामेंट की सबसे तेज फिफ्टी जड़ दी। उन्होंने मिचेल स्टार्क के एक ही ओवर में 29 रन ठोक दिए। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ दिया। रोहित ने सिर्फ 19 गेंदों में यह कारनामा किया।

रोहित शर्मा से हुई बड़ी गलती रोहित यहीं नहीं रुके और देखते ही देखते 8 छक्के और 7 चौकों की मदद से 90+ स्कोर पर पंहुच गए। रोहित शर्मा अपने शतक से सिर्फ 8 रन दूर थे और पूरा भारत टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे तेज शतक का इंतजार कर रहा था। मिचेल स्टार्क एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और यहां रोहित शर्मा से एक गलती हो गई। रोहित शर्मा फिर से गेंद को उड़ाने के लिए तैयार थे लेकिन स्टार्क ने लेंथ यॉर्कर कर दी और हिटमैन के साथ पूरा देश निराश हो गया। रोहित शर्मा 41 गेंदों में 92 रन बनाकर आउट हो गए।