ऋषभ पंत बाहर, संजू सैमसन को मिला मौका, 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए जाएंगे जिम्बाब्वे

Sanju Samson in T20 World Cup 2024: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने अब तक 5 मैच खेल लिए हैं और संजू सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है।

Team India Squad For Ind vs Zim T20 Series 2024: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को जिम्बाब्वे दौरे (India Tour of Zimbabwe 2024) के लिए टीम इंडिया (Team India) का ऐलान कर दिया। इस टीम में सिर्फ उन 2 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जो इस समय वेस्टइंडीज में टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) टीम का हिस्सा हैं। यशस्वी जायसवाल (Yashsavi Jaiswal) और संजू सैमसन (Sanju Samson) भले ही टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप 2024 का हिस्सा हैं लेकिन वे अब तक बेंच पर ही बैठें हैं और आगे भी उनके खेलने की संभावना कम हो गई है।