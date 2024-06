IND vs BAN, Super 8: T20 World Cup में भारत से आज तक नहीं जीता बांग्लादेश, सेमीफाइनल का टिकट बुक करने उतरेंगे रोहित के धुरंधर

IND vs BAN Head To Head in T20 World Cup: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेलेगी। इस मुकाबले को जीत टीम इंडिया सेमीफाइनल का टिकट बुक कर सकती है।

नई दिल्ली•Jun 21, 2024 / 09:42 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs BAN Live Streaming and Live Telecast: सुपर 8 में जीत के साथ अभियान का आगाज करने के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत का सामना बांग्लादेश (India vs Bangladesh) से होगा, जिन्हें सुपर 8 के अपने पहले मैच में हार मिली है। भारत और बांग्लादेश के बीच का मैच एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शनिवार को रात आठ बजे से होनी है। यह मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स, हॉटस्टार के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर भी देखा जा सकता है।

T20 World Cup में नहीं हारा भारत भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 13 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं और केवल एक में ही बांग्लादेश को जीत मिली है। 12 मैचों में जीत हासिल करने वाले भारत ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टी20 विश्व कप में खेले चार में चार मैचों में जीत हासिल की है। न्यूयॉर्क की मुश्किल पिच पर अपना अभियान शुरू करने वाली भारतीय टीम अब तक अजेय रही है। ग्रुप चरण में अमेरिका, पाकिस्तान और आयरलैंड को हराने वाली भारतीय टीम ने सुपर 8 के पहले मैच में अफ़ग़ानिस्तान को हराया है। ओपनिंग जोड़ी के अलावा भारतीय टीम के पास अभी चिंता करने का और कोई कारण नहीं है। बांग्लादेश के लिए अब तक ये टूर्नामेंट मिला-जुला रहा है। ग्रुप चरण में उन्होंने तीन मैच जीते थे और केवल दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ ही उन्हें हार मिली थी। सुपर 8 में अब ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हराया है। बांग्लादेश के लिए उनकी बल्लेबाज़ी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि गेंदबाज़ों ने अब तक ठीक काम किया है। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह इस विश्व कप में कमाल की गेंदबाज़ी कर रहे हैं। भले ही अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए सर्वाधिक 10 विकेट लिए हैं, लेकिन बुमराह का प्रभाव अधिक दिखा है। अब तक चार पारियों में बुमराह के खाते में आठ विकेट आए हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी केवल 3.46 और औसत 6.50 की रही है। सूर्या से फिर होगी उम्मीद सूर्यकुमार यादव लगातार दो मैचों में अर्धशतक लगा चुके हैं और वह अपनी लय में वापस आते दिखे हैं। उन्होंने चार पारियों में लगभग 38 की औसत से 112 रन बनाए हैं और भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ रहे हैं। तेज़ गेंदबाज़ तंज़ीम हसन साकिब ने पांच मैचों में नौ विकेट लिए हैं और बांग्लादेश के लिए संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे हैं। उनकी इकॉनमी 5.06 और औसत नौ का रहा है। पावरप्ले में ही वह अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं और उनके पास अच्छी गति भी है।