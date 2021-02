चेन्नई टेस्ट : चोटिल पुजारा की जगह फिल्डिंग करने मयंक मैदान में उतरे

नई दिल्ली। भारत की पारी 329 रन पर समाप्त होने के बाद रविवार को फिल्डिंग के लिए उतरी भारतीय टीम में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) नहीं थे। एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में इंग्लैंड (England) के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय पारी के दौरान पुजारा को उंगली में चोट लग गई थी। पुजारा के स्थान पर, मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) फिल्डिंग के लिए मैदान में उतरे हैं।

Cheteshwar Pujara was hit on his right hand while batting on Day 1 of the second @Paytm Test against England at Chepauk. He felt some pain later. He will not be fielding today. #INDvENG pic.twitter.com/k0KkFOiHVC