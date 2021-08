ND VS ENG 3rd Test: पुजारा की खराब फॉर्म बरकरार, फिर तोड़ा कोहली का भरोसा, भड़के फैंस, इंग्लैंड दौरे के साथ ही खत्म हो सकता है कॅरियर

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत ने सिर्फ 21 रनों के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने एक बार फिर कप्तान विराट कोहली का भरोसा तोड़ दिया हैं। दरअसल, पुजारा पहले दो टेस्ट मैचों भी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं और चार पारियों में सिर्फ 70 रन ही जोड़ पाए थे। इसके बाजवूद तीसरे टेस्ट में भी उन्हें मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर निराश किया और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

इंग्लैंड दौरे के बाद खत्म हो सकता है पुजारा का कॅरियर!

पुजारा पिछले काफी समय से लगातार खराब से जूझ रहे हैं। पहले और दूसरे टेस्ट में भी उनकी शुरुआत काफी खराब रही थी। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पुजारा का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। इसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर पुजारा की बल्लेबाजी पर खूब सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर फ्लॉप प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी खूब जमकर क्लास लगा रहे हैं। पुजारा के प्रदर्शन को देखकर लग रहा है कि उन्हें शायद ही चौथे टेस्ट में खेलने का मौका मिले।

भड़के फैंस

Fun fact : Bhuvneshwar Kumar has more fifties than Pujara and Ajinkya Rahane in England in way lesser no of innings. — Steph (@albatrosscric) August 25, 2021

If we are selecting the team according to English conditions, the first player who should be dropped is Cheteshwar Pujara & NOT Ravichandran Ashwin.@imVkohli 🙏 — Sushant Mehta (@SushantNMehta) August 25, 2021

Kohli and Rohit batting together. Beauty of Pujara. #ENGvIND — Silly Point (@FarziCricketer) August 25, 2021

Pujara as a wall for Indian test team. pic.twitter.com/CXLWyJMMnS — Kishore ~ Honest Pujara Fan (@Dusted__45) August 25, 2021

Last time Pujara played at Leeds, June 5-7, 2010, India A vs. Yorkshire, scored 55* in 473/3 declared. I was the manager of the side. Pujara had a great series and walked into the India team on that showing. I just hope that this is not the last time that he plays for India here. — Sanjay Dixit ಸಂಜಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ संजय दीक्षित (@Sanjay_Dixit) August 25, 2021

Chujara is finished and it is proved now @GujratPolice plzz arrest him asap 🙏🙏



~Honest Pujara Fan pic.twitter.com/Rql4rm2J0V — S. (@CricCrazySohan) August 25, 2021

Pujara trying to replicate Dravid as "The Wall" pic.twitter.com/OkXPrmQi8s — Jay. (@peak_Ability18) August 25, 2021

2019 में लगाया था आखिरी शतक

चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार 2019 में शतक लगाया था। उस वक्त पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए मैच में 193 रन ठोक दिए थे। उस वक्त पुजारा ने सीरीज में 521 रन बनाए थे। पुजारा के दमदार प्रदर्शन की बदौलत ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी।