IND vs ENG 4th Test: शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा इतिहास… बने पहले एशियाई बल्लेबाज

4 शतक - सुनील गावस्कर vs WI, 1971 (अवे)

4 शतक - सुनील गावस्कर vs WI, 1978/79 (होम)

4 शतक - विराट कोहली vs AUS, 2014-15 (अवे)

4 शतक - शुभमन गिल vs ENG, 2025 (अवे)