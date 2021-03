IND vs ENG : भारत 365 रन पर ऑल आउट, सुंदर पहला टेस्ट शतक लगाने से चूके

नई दिल्ली। गुजरात के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इंग्लैंड की पहली पारी पहले दिन 205 रन पर सिमट गई थी। दूसरे दिन भारतीय टीम 365 न बनाकर ऑल आउट हो गई। अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

#INDvsENG 4th test, day 3: India bowled out on 365 (Rishabh Pant 101, Washington Sundar 96*, Ben Stokes 89-4, James Anderson 44-3) against England at Ahmedabad in Gujarat; lead by 160 runs.