New Zealand Women vs Sri Lanka Women Match Highlights: आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 का 7वां मुकाबला मंगलवार को न्‍यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया। साउथम्‍टन के द रोज बाउल में खेले गए इस सांस रोक देनेे वाले मैच में श्रीलंका टीम ने 5 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की है। श्रीलंका की ये पहली जीत है, जो कीवी टीम के खिलाफ तीन साल के बाद आई है। इस जीत के साथ ही श्रीलंका टीम ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्‍थान पर पहुंच गई है। जबकि न्‍यूजीलैंड की टीम दूसरी के हार के साथ पांचवें पायदान पर खिसक गई है।