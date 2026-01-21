अभिषेक ने तोड़ा मैक्सवेल-रसेल जैसे धुरंधरों का रिकॉर्ड, टी20 में सबसे तेज 5 हजार रन पूरे

इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। जहां 11वें ओवर में सूर्यकुमार यादव आउट हुए, वहीं 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद शिवम दुबे 14वें ओवर में सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या भी 16वें ओवर में 25 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 20 गेंदों में 44 रन की विस्फोटक पारी खेली। रिंकू की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया।