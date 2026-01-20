‘अगर रन नहीं आए तो…’, सूर्यकुमार ने टी20 सीरीज से पहले अपनी फॉर्म को लेकर कही ये बात

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)
Suryakumar Yadav on IND vs NZ T20 Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को नागपुर के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न सिर्फ तीसरे नंबर के बल्लेबाज को लेकर बात की, बल्कि अपनी फॉर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया है।
आपको बता दें कि पिछली कई सीरीज से सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनकी फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव आए, तो उन्होंने साफ किया कि तिलक वर्मा की जगह तीसरे नंबर पर ईशान किशन बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि वह भारतीय टीम की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं श्रेयस अय्यर को बेंच पर बैठना होगा।
इसके बाद जब सूर्यकुमार यादव से उनकी फॉर्म को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरी बल्लेबाजी सही दिशा में जा रही है। अगर इस सीरीज में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और रन नहीं बनते हैं, तो मैं दोबारा ड्रॉइंग बोर्ड पर लौटकर अपनी बल्लेबाजी का आकलन करूंगा।”
सूर्यकुमार यादव ने यह भी बताया कि वह अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह वह पहले खेलते थे। उन्होंने साफ कर दिया कि उनका विस्फोटक अंदाज न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में भी जारी रहेगा।
आपको बता दें कि सूर्यकुमार यादव के लिए पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। उन्होंने 21 मुकाबलों की 9 पारियों में बल्लेबाजी की थी और सिर्फ 13.62 की औसत से 218 रन बनाए थे। सबसे निराशाजनक बात यह रही कि वह इस दौरान एक भी अर्धशतक या शतक नहीं लगा सके। हालांकि, उनकी कप्तानी दमदार रही और भारतीय टीम ने उनके नेतृत्व में कोई भी सीरीज नहीं हारी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग