‘अगर रन नहीं आए तो…’, सूर्यकुमार ने टी20 सीरीज से पहले अपनी फॉर्म को लेकर कही ये बात

आपको बता दें कि पिछली कई सीरीज से सूर्यकुमार यादव का बल्ला नहीं चला है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए उनकी फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव आए, तो उन्होंने साफ किया कि तिलक वर्मा की जगह तीसरे नंबर पर ईशान किशन बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि वह भारतीय टीम की वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वहीं श्रेयस अय्यर को बेंच पर बैठना होगा।