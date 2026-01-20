U19 वर्ल्डकप के सुपर 6 के लिए भारत समेत इन 6 टीमों ने किया क्वालीफाई, जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया का हाल

सुपर सिक्स में भी दो ग्रुप बनाए जाएंगे, और हर ग्रुप से दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। आपको बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम भारत है, जिसने अब तक पांच बार खिताब जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने चार और पाकिस्तान ने दो बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। भारतीय टीम के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो उसने अपने पहले मुकाबले में यूएसए को 6 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मैच में बांग्लादेश को 18 रन से मात दी। अब भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।