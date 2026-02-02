बांग्लादेश का सपोर्ट तो बहाना है… T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ इस वजह से खेलने से डर रहा पाकिस्तान!

Pakistan boycott India match: बांग्‍लादेश को टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्‍तान टूर्नामेंट में खेलने को तो राजी हो गया है, लेकिन उसने बांग्‍लादेश का सपोर्ट करते हुए भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया है। अब सोचने वाली बात ये है कि कहीं चिर प्रतिद्वंद्वी सचमुच बांग्‍लादेश के सपोर्ट में आकर भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर रहा है या फिर वजह कुछ और है। टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत के पाकिस्‍तान के खिलाफ बेजोड़ आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्‍तान अन्‍य सभी के साथ खेलना चाहता है, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से कतरा रहा है।