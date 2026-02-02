Ind A vs USA Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच में आज गर्दा उड़ाएंगे तिलक वर्मा और मयंक यादव! जानें कब-कहां देखें

Ind A vs USA T20 World Cup Warm-up Match Live Streaming: T20 वर्ल्ड कप 2026 का इंतजार खत्‍म हो गया है। आज 2 फरवरी से टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीम वार्म-अप मुकाबले खेलने उतरेंगी। आज इस चरण में इंडिया ए टीम भी एक्शन में होगी और वह यूएसए का सामना करेगी। इंडिया ए के मुकाबले में सबकी नजर टी20 इंटरनेशनल स्टार तिलक वर्मा और भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव पर टिकी होंगी, जो चोट के बाद मैदान पर वापसी कर रहे हैं। इंडिया ए की कप्तानी दिल्ली के ऑलराउंडर आयुष बडोनी करेंगे। इस मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप कब और कहां देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।