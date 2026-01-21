IND vs NZ 1st T20I Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहली भिड़ंत, जियोहॉटस्टार के अलावा यहां फ्री देख सकेंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live Streaming details: वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण टी20 इंटरनेशलन सीरीज पर होगा, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले का आखिरी असाइनमेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम आज बुधवार न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम लंबे समय से इस फॉर्मेट में झंडे गाढ़ रही है। लेकिन, कीवियों को भी कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में आज दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मैच को कब और कहां लाइव एकदम मुफ्त देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।