IND vs NZ 1st T20I Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहली भिड़ंत, जियोहॉटस्टार के अलावा यहां फ्री देख सकेंगे लाइव मैच

IND vs NZ 1st T20I Live Streaming details: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम आज 21 जनवरी को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। इस मैच को आप कहां एकदम मुफ्त देख सकते हैं? आइये जानें-

भारत

lokesh verma

Jan 21, 2026

IND vs NZ 1st T20I Live StreamingAnnouncement

भारतीय टीम (Photo - BCCI/X)

IND vs NZ 1st T20I Live Streaming details: वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम का ध्यान सबसे महत्वपूर्ण टी20 इंटरनेशलन सीरीज पर होगा, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले का आखिरी असाइनमेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम आज बुधवार न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम लंबे समय से इस फॉर्मेट में झंडे गाढ़ रही है। लेकिन, कीवियों को भी कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में आज दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आप इस मैच को कब और कहां लाइव एकदम मुफ्त देख सकते हैं? आइये आपको बताते हैं।

IND vs NZ 1st T20I कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND vs NZ 1st T20I कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मैच आज बुधवार 21 जनवरी को शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा। इससे आधा घंटे पहले दोनों टीमों कप्‍तान टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे और अपनी-अपनी प्‍लेइंग इलेवन भी घोषित करेंगे।

IND vs NZ 1st T20I का टीवी पर लाइव प्रसारण कौन से चैनल पर देख सकते हैं?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड टी20 सीरीज का पहला मैच भारतीय फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनल्‍स पर देख सकते हैं। इस मैच को आप फ्री में डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख सकते हैं।

IND vs NZ 1st T20I की लाइव स्‍ट्रीमिंग कौन से ऐप पर देख सकते हैं?

भारत बनाम न्‍यूजीलैंड टी20 सीरीज के पहले मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग आप भारत में जियोहॉटस्‍टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

भारत की टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।

न्यूजीलैंड की टीम

टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, क्रिश्चियन क्लार्क और ज़ैकरी फाउल्क्स।

21 Jan 2026 10:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 1st T20I Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहली भिड़ंत, जियोहॉटस्टार के अलावा यहां फ्री देख सकेंगे लाइव मैच

