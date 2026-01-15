IND vs NZ 2nd ODI Highlights: भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल के शतक की बदौलत न्‍यूजीलैंड ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही मेहमान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इस हार के बाद भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल बेहद निराश नजर आए। इस हार के लिए उन्‍होंने अपने गेंदबाजों को दोषी ठहराया, जो बीच के ओवर में विकेट नहीं निकाल सके और यंग-मिचेल के बीच बड़ी साझेदारी करवा दी। इसके साथ ही उन्‍होंने अपनी फील्डिंग में की गईं गलतियों को भी हार के कारणों में से एक बताया।