Ishan Kishan Fifty: पावरप्ले के भीतर ईशान ने किया बड़ा कारनामा, 250 की स्ट्राइक रेट से ठोका अर्धशतक

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की शुरुआत धमाकेदार रही। डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ड ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत की, लेकिन हर्षित राणा ने चौथे ओवर में डेवोन कॉनवे को आउट कर भारत को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद न्यूजीलैंड के विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों में 44 रन की अहम पारी खेली, जबकि मिचेल सैंटनर ने 27 गेंदों में 47 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 208 के स्कोर तक पहुंचा दिया।