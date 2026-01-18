डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे इतिहास में आज तक नहीं कर पाया कोई ऐसा

वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ग्रुप स्टेज मुकाबले में 22 अक्टूबर को मिचेल ने भारत के खिलाफ 130 रन की पारी खेली थी। इसके बाद 15 नवंबर को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 134 रन बनाए थे। हालांकि, उस मुकाबले में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद मौजूदा वनडे सीरीज में भी डेरिल मिचेल का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पहले मैच में 84 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 131 रन की पारी खेली और तीसरे वनडे मैच में 137 रन ठोके।