डेरिल मिचेल ने भारत के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे इतिहास में आज तक नहीं कर पाया कोई ऐसा

डेरिल मिचेल ने जड़ा शतक (फोटो- IANS)
Daryl Mitchell World Record: इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में डेरिल मिचेल ने 137 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी की बदौलत उन्होंने वह रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक वनडे इतिहास में भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीं पर कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया था। डेरिल मिचेल भारत के खिलाफ भारत में लगातार पांच पारियों में 50+ स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह सिलसिला आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से शुरू हुआ था।
वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ग्रुप स्टेज मुकाबले में 22 अक्टूबर को मिचेल ने भारत के खिलाफ 130 रन की पारी खेली थी। इसके बाद 15 नवंबर को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने 134 रन बनाए थे। हालांकि, उस मुकाबले में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद मौजूदा वनडे सीरीज में भी डेरिल मिचेल का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पहले मैच में 84 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में 131 रन की पारी खेली और तीसरे वनडे मैच में 137 रन ठोके।
इस दौरान उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के खिलाफ दो वनडे मुकाबले खेले थे, लेकिन वे मैच दुबई में आयोजित हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज मुकाबले में मिचेल ने 17 रन बनाए थे, जबकि फाइनल में उन्होंने 63 रन की पारी खेली थी।
मिचेल का सीरीज का यह लगातार दूसरा शतक है। डेरिल मिचेल ने 106 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। मिचेल चौथे नंबर पर तब बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, जब न्यूजीलैंड 5 के स्कोर पर 2 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रहा था। तीसरे विकेट के लिए उन्होंने विल यंग 30 के साथ 53 रन की साझेदारी की। डेरिल मिचेल के वनडे करियर का यह नौवां शतक है। भारत के खिलाफ उनका यह चौथा शतक है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग